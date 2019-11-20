Медведев призвал отказаться от долевого строительства

«Институт долевого строительства носит уникальный характер, существует только в нашей стране, это плохо. По-хорошему, нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще ничего таким образом не строилось», — приводит его слова сайт «Единой России».
Он отметил, что нужен контроль за теми, кто продолжает работать по схеме долевого строительства, однако подчеркнул, что в будущем необходимо делать упор на иные практики приобретения жилья — договоры кредитования, ипотечные договоры. Также он пообещал «сориентировать коллег по правительству» заняться этим вопросом.
Ранее, 28 октября, президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для оказания помощи обманутым дольщикам. Согласно поручению, правительство должно рассмотреть вопрос о завершении строительства домов, которые возводились за счет участников долевого строительства с нарушением сроков ввода в эксплуатацию.
С 1 июля в России действуют новые правила строительства жилых домов: по новой схеме средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат только после передачи квартир покупателям. Строительство будет производиться на банковские кредиты.
В сентябре Путин заявил, что переход на систему эскроу-счетов приведет к росту цен на квартиры, однако сможет переложить все риски с граждан на финансовые организации, тем самым в корне изменит ситуацию на жилищном рынке.