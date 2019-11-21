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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель. Заседание комиссии, где будут рассмотрены показатели, планируется на декабрь.

Источник: Reuters

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн руб. в 2022 году, до 2,2 трлн руб. в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на ГПП составить 0,6−0,8 трлн руб. в 2022—2024 годах, следует из прогноза министерства.

Кроме того, по базовому прогнозу Минэкономики, также вырастет зарплатный фонд работников с 29,5 трлн руб. в 2022 году до 34,1 трлн руб. в 2024 году.

По планам министерства, россияне добровольно в среднем будут отчислять 2−2,3% со своих зарплат на пенсионные накопления.

Напомним, ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным. Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить НПФ без потери дохода от инвестиций.

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