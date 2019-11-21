15:28 (мск), источник: РИА Новости
В Якутии решили не продавать уникальный алмаз-матрешку
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. АК «Алроса» приняла решение оставить необычный «алмаз в алмазе» в своей коллекции редких находок, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в нее вошли уже найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч. Коллекция редких камней «Алроса» не предназначена для продажи.
Добытый на Нюрбинском ГОКе в Якутии алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, по данным экспертов, встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Обычно в подобных случаях одни минералы замещаются другими без образования полости. В то же время, в алмазах бывают некрупные газожидкие включения, но пустоты такого объема в кристаллах еще никогда не встречались.
Возраст
«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам