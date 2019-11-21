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15:28 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии решили не продавать уникальный алмаз-матрешку

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. АК «Алроса» приняла решение оставить необычный «алмаз в алмазе» в своей коллекции редких находок, говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что в нее вошли уже найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч. Коллекция редких камней «Алроса» не предназначена для продажи.

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Добытый на Нюрбинском ГОКе в Якутии алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, по данным экспертов, встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Обычно в подобных случаях одни минералы замещаются другими без образования полости. В то же время, в алмазах бывают некрупные газожидкие включения, но пустоты такого объема в кристаллах еще никогда не встречались.

Возраст алмаза-матрешки, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9x2,8 миллиметра. Объем внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров, а объем внутреннего кристалла — 1,6 кубического миллиметра с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1x0,6 миллиметра.

Ученые Научно-исследовательского геологического предприятия «Алросы» выдвигают различные гипотезы происхождения этого алмаза. На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия о том, что оба алмаза — и внутренний, и внешний — образовались в одно время, говорится в релизе.

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам января-сентября 2019 года «Алроса» увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 миллиона карат, план на 2019 год — около 38 миллионов карат.

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