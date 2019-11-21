16:21 (мск), источник: Известия
«Северный поток — 2» начнет работу в 2020 году
Газопровод «Северный поток — 2» заработает в 2020 году, заявил российский
«В середине следующего года», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В каком месяце должен произойти запуск газопровода,
Ранее, 20 ноября, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться до Нового года, добавив, что это технический вопрос, который зависит не только от достройки трубы, но и от пусконаладочных работ.
12 ноября глава крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что проект будет достроен до конца 2019 года — последнее разрешение на прокладку труб было получено от Дании в конце октября.
«Северный поток — 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступает Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.