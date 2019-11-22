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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Герман Греф назвал введение ПДН «болезненными мерами» для всех заемщиков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) может вызвать удорожание кредитов и рост долговой нагрузки на граждан, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: РИА "Новости"

«Это болезненные меры для всех заемщиков. Они могут вызвать удорожание кредитов, что приведет к росту долговой нагрузки. Но в какой-то степени эти меры охладят рынок», — сказал Греф в интервью Forbes, опубликованном в пятницу.

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По его мнению, на рынке потребкредитования нет «пузыря». «Есть перекос среди определенных групп заемщиков», — пояснил Греф. Он отметил, что необязательно речь идет о беднейших заемщиках. «Это заемщики с определенным профилем риска. Есть банки, которые на этом специализируются, которые принимают на себя высокий риск. Мы не такой банк, у нас портфель значительно более стабильный. И здесь точечное регулирование должно играть важную роль, чтобы не удорожать все потребкредитование, которое является очень важным для людей», — считает глава Сбербанка.

В четверг, 21 ноября, ЦБ РФ признал, что в качестве побочного эффекта от введения ПДН может ухудшиться качество обслуживания необеспеченных потребительских ссуд из-за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. Но в долгосрочной перспективе это компенсируется существенным позитивным эффектом от данных мер, считает регулятор.


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С 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков-физлиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и при увеличении лимита кредитования. Также банки должны формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Самого высокого значения — 220% — коэффициент риска при расчете капитала может достигать при ПДН заемщика свыше 80%.

В сентябре сообщалось, что ЦБ разрешил банкам не пересчитывать в худшую сторону показатель ПДН заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.

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