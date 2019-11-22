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11:15 (мск), источник: Интерфакс

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне ситуации с нефтью

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей после заметного подъема накануне.

ЦБ: $ 63.8430   -0.18 € 70.6997   -0.15 ММВБ: $ 63.6350   -0.09 € 70.3475   -0.07
Источник: AP 2019

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,75−63,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,76 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 70,59 руб./EUR1 (+17,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,08 копейки к уровню закрытия четверга, 21 ноября, до 66,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 10,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается на старте торгов на фоне нефти, дешевеющей после того, как накануне, 21 ноября, ее котировки закрылись в заметном плюсе.

Участники торгов продолжают внимательно отслеживать новости о развитии американо-китайского торгового конфликта, который оказывает заметное влияние и на рынок энергоносителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. «Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства», — заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме «Новая экономика». Китайский руководитель, однако, отметил: «При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны».

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По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ еще на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. В свою очередь, представители Соединенных Штатов дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь в Китай, если Пекин не готов выполнить требования Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, принудительной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после значительного роста днем ранее, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговых переговоров США и Китая, которая оказывает давление на спрос.


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Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,53%, до $63,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,63% — до $58,2 за баррель.

По итогам торгов в четверг цена контрактов Brent повысилась на 2,52%, до $63,97 за баррель, контракт WTI вырос в цене на 2,75%, до $58,58 за баррель.

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