12:43 (мск), источник: Ведомости
Россияне наращивают валютные вклады
Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки, следует из статистики ЦБ за январь — октябрь.
Хотя в октябре по сравнению с сентябрем объем валютного портфеля в долларовом эквиваленте снизился — на 0,3%, прирост с начала года составил 9,2%. На 1 ноября на валютных вкладах находилось $96 млрд. Рублевые вклады с начала года выросли лишь на 4%, в октябре — на 0,4% до 23,251 трлн руб.
Правда, в рублевом эквиваленте доля валютных вкладов в общей массе сбережений к 1 ноября снизилась до 20,9% (21,5% на 1 января), но это отчасти связано с укреплением рубля, указывает регулятор в обзоре банковского сектора.
Рост валютных вложений населения на счетах и депозитах в банках происходил даже при опережающем сокращении процентных ставок по вкладам в долларах и евро. В этом году банки активно снижали валютные ставки вслед за мировыми регуляторами. Доходность валютных депозитов сократилась в два и более раз, рублевых — примерно на четверть. За период с 1 января по 1 ноября 2019 г. проценты по рублевым вкладам, рассчитанные ЦБ на основе ставок в банках, собравших в совокупности две трети общего портфеля вкладов населения, снизились с 8,1−8,35% до 6−7,65% годовых в зависимости от срочности, долларовых — с 3−4,27% до 0,9−2%, а евровых — с 0,78−1,17% до 0,012−0,48%.
Прирост портфеля валютных вкладов по банковскому сектору в целом существенно превышает сумму процентов, которые могли бы быть начислены в течение года.
«Многие банки в последние месяцы перестали принимать вклады в евро, и когда истекает срок старых, клиенты снимают наличные, уводя деньги из банков», — рассказывает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Косвенно это подтверждают и данные по спросу на наличную валюту: в сентябре (октябрьских данных еще нет) банки ввезли в страну евро на $1,9 трлн — это максимум более чем за год. «Если бы не конверсия в наличные, возможно, увеличение валютных вкладов в октябре не прервалось бы», — заключает Петроневич. Снижение объемов валютных вкладов происходит в том числе
Фактические темпы роста валютных сбережений у населения могут быть еще выше, чем видно в статистике ЦБ, не исключает Петроневич.
Продолжающееся снижение ставок по рублевым вкладам может затормозить дальнейшую девалютизацию пассивов, опасается ЦБ.
Валютизация вкладов может продолжиться, соглашается Петроневич. В абсолютных значениях прирост валютных вкладов составил 658 млрд руб. (по среднему курсу за год), рублевых — 1,83 трлн руб., а значит на валютные вклады приходится более четверти прироста всех сбережений — это выше доли валюты в уже сформированных накоплениях (20,9%), объясняет он.
По прогнозам аналитиков, инфляция уже в первом квартале 2020 г. опустится ниже 3%, а, значит, ЦБ сможет и дальше снижать ключевую ставку, причем не один раз. Политику банков в отношении ставок по рублевым вкладам прежде всего определяет ключевая ставка, и пока она будет снижаться, будут уменьшаться и ставки вкладов, указывает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
А вот падение ставок в валюте может замедлиться или даже прекратиться. ФРС США, согласно последним комментариям ее председателя Джерома Пауэлла, пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки, предупреждает главный экономист
Азиатские центробанки также берут паузу в снижении ставок, например в Индонезии и на Филиппинах.
«Такие опасения есть всегда — и если рублевая ставка будет ненамного выше долларовой, клиент вполне может предпочесть защиту от ослабления рубля повышенной доходности», — рассуждает он.
Население традиционно предпочитает держать часть сбережений в валюте на «черный день» — приучил опыт нескольких девальваций, согласен руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. По его мнению, ощутимая девалютизация возможна только с улучшением международной обстановки, в частности, отношений России с США и ЕС, и постепенным снятием санкций.
Ставки по валютным вкладам были невысокими на протяжении года, поэтому не являются определяющим фактором, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. А инвесторы с крупными портфелями для хеджирования своих инвестиций часть средств всегда держат в иностранной валюте независимо от размера ставок, добавляет он.
Некоторые клиенты в поисках более высокой доходности перекладываются в рубли, но есть и те, кто при любых колебаниях хочет держать часть сбережений в валюте, прежде всего долларах, так что долларовые вклады вряд ли сократятся.
Тем не менее возможно сезонное сокращение валютных вкладов к концу года — население будет направлять часть средств на отпуск во время новогодних праздников, обращает внимание Гришунин. Но эта сезонность может быть слабовыраженной, если банки предложат привлекательные условия по валютным вкладам в качестве новогодних акций, добавляет он.