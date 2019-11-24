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17:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Половина россиян тратит основную часть дохода на погашение кредитов

Половина заёмщиков в России тратит на погашение кредитов более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Источник: Reuters

Ещё год назад к группе заёмщиков, тративших основную часть заработка на платежи банкам, относилось только 42% взявших кредиты россиян. В 2019 году этот показатель достиг 50%, говорится в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, подготовленного ведомством.

В документе Минэкономразвития нет сведений о точном количестве заёмщиков, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превысил 50%. Пресс-служба Минэкономразвития отказалась от комментариев по этому поводу.

Представители Банка России сообщили журналистам, что в третьем квартале 2019 года 46% необеспеченных кредитов предоставлялись клиентам с ПДН выше 50%.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового рейтингового агентства Сергей Гришунин считает эти оценки «несколько завышенными».

По его словам, реальная доля заёмщиков с ПДН, превышающим 50%, в 2018 году составляла около 23−25%, а к концу 2019 года приблизилась к 30%. Он также отметил, что уровень долговой нагрузки сильно отличается в зависимости от региона.
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В свою очередь, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) привело данные, согласно которым к октябрю 2019 года доля заёмщиков, тративших на погашение кредитов более половины дохода, составляла всего 13,4%. Это около 6,5 млн человек из более чем 50 млн заёмщиков банков и МФО.

В июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что к 2021 году российские банки могут перестать выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам, в результате чего проблема закредитованности граждан «в любом случае взорвётся».


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По данным ЦБ, сегодня кредиты есть у 39,5 млн человек — это больше половины (54%) работающих россиян. Совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам займов достигла в конце октября 2019 года 10,6%.

Центробанк неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян. С 1 октября регулятор обязал банки при выдаче необеспеченных ссуд рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика — чем выше он окажется, тем больше резервов должна создать кредитная организация. Однако незадолго до введения этих мер крупнейшие банки России нарастили выдачу кредитов населению.

Общая сумма задолженности россиян по просроченным кредитам в третьем квартале 2019 года составила 498 млрд рублей.

Текст: Анатолий Круглов.

Справка
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