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18:56 (мск), источник: Российская газета

Российские банки резко нарастили ввоз наличных евро в страну

Российские банки резко нарастили ввоз наличных евро в страну, следует из данных ЦБ. Интерес к европейской валюте сейчас могут проявлять и вкладчики, и банки, даже несмотря на невозможность заработать на ней из-за отрицательных ставок в Европе. Отчасти ввоз евро мог вырасти и из-за дедолларизации расчетов в российской экономике.

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Банки заметно увеличили ввоз наличных евро в сентябре (более свежих данных пока нет) по сравнению с августом — за месяц они приобрели евро на 1,87 миллиарда долларов. Это был рекордный объем с начала года. В сентябре банки ввезли в Россию иностранной валюты на 2,6 миллиарда долларов, на доллар пришлось меньше трети — 735 миллионов. С начала года через банки в Россию поступило 7,8 миллиарда долларов наличными, а евро — на 9,53 миллиарда долларов.

Год назад в правительстве начали говорить о дедолларизации экономики. Под ней подразумевается не отказ от доллара, а снижение его роли во внешнеторговых операциях.

Также Банк России снизил долю доллара в международных резервах. По данным с апреля 2018 года по март 2019 года (статистика публикуется с лагом в полгода, это последние данные), первое место в активах ЦБ занимает евро — его доля в марте составила 30,3% против 22,2% годом ранее. Доля активов в долларах за год снизилась с 43,7% до 23,6%, в юанях поднялась с 5% до 14,2%. Также глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, рассказывала и о девалютизации банковской системы — по ее словам, валютизация кредитов предприятиям снизилась с почти 40% в 2015 году до 24,5% сейчас.


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Основная причина увеличения объемов ввоза евро банками — продолжающееся изменение структуры расчетов внешней торговли, а именно увеличение расчетов в евро за экспортные поставки в рамках курса на дедолларизацию, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Опыт последнего года показывает, что дедолларизация заключается в основном в переходе внешних расчетов на евро. По мнению главы банка ВТБ Андрея Костина, у нее и есть обратные факторы: российские компании, которые перешли с доллара на евро, испытывают проблемы — евро имеет негативные ставки, значит, эти компании теряют деньги. Но увеличение спроса на евро продолжится в обозримой перспективе в рамках все тех же процессов дедолларизации экспортных поставок, банковской системы и валютной структуры резервных накоплений, считает Покатович. По его мнению, основным генератором спроса на евро выступают компании, а для людей привлекательность евро находится на более низких уровнях по сравнению с долларом. По мнению Покатовича, на ближайший год нет существенных предпосылок, которые могли бы позволить евро перейти к продолжительному укреплению. Таким образом, для граждан евро сохраняет риски слабости и, вероятно, используется ими либо для диверсификации валютного риска, либо в особых случаях (поездки за границу, крупные покупки в евро, игра на валютном рынке), полагает аналитик.

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, увеличение ввоза наличных евро, скорее всего, было все же связано с возросшими покупками евро физлицами, которые были вызваны падением курса евро к рублю в сентябре по сравнению с августом. В целом же покупать евро «про запас» не слишком выгодно из-за отрицательных ставок в еврозоне, подчеркивает он. Поэтому специального наращивания банками активов в евро ожидать вряд ли приходится: банки, как и прежде, будут реагировать на потребности своих крупных клиентов, имеющих расчеты в евро, говорит Проклов.

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