Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
1630 лет назад пала Берлинская стена
10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро. В работе над проектом задействованы специалисты Центробанка, рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, новым вариантом оценки интересуются 15 банков.

Источник: Reuters

Для получения дополнительных данных кредитор с согласия клиента будет направлять в бюро кредитных историй (БКИ) запрос. Банки будут передавать в БКИ сведения о держателях карт и номера этих карт в зашифрованном виде.

Новость
Пять главных мифов об облигациях

На их основе каждому пользователю присвоят уникальный номер. Платежные системы будут собирать данные о платежах по картам, привязанным к этому номеру, без привязки к имени клиента. Для получения данных банку нужно будет отправить в БКИ полное имя и номер паспорта клиента. Бюро сопоставит эти данные с уникальным номером, а платежные системы проанализируют операции по всем картам, прикрепленным к этому номеру, и полученную оценку направят банку.

Представитель «Эквифакса» также сообщил, что в проекте принимают участие платежные системы. В Mastercard и Visa от комментариев отказались.

В ЦБ заявили РБК, что изучают модели для оценки доходов заемщиков, которые используют кредитные организации. Инициативу «Эквифакса» регулятор комментировать не стал.

В октябре ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям информировать заемщика о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому
 Полковник-миллиардер планировал побег?
Чей Крым? Ответ Собчак привел к неожиданным последствиям
Будущую трассу «Москва — Казань» хотят продлить до Владивостока
Полиция проверит видео с ребенком, счищающим снег со школы
Синоптики предупредили о грядущей «атмосферной впадине»
Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Не мех, а смех. Как СССР завоевали дубленки и фальшивые «норки»
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении» Экс-участник «Голоса. Дети», который представлял на конкурсе Казахстан, не смог стать лучшим
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 217
Чаевые заправщикам 153
Шаурма или шаверма? 131
Пиратство 115
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Вор 212
Сын не хочет учиться 150
Алкоголизм или норма? 133
Гражданская ответственность 108
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь