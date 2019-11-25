Медведев отправил в отставку главу мусорной госкомпании Буцаева

11:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.
По данным источников «Ведомостей» и РБК, на место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Собеседники «Ъ» перед назначением Буцаева главой РЭО говорили, что за его назначение выступал сын генпрокурора Игорь Чайка. По данным Kartoteka.ru, он владеет компанией ООО «Хартия», которая выбрана региональным оператором в ряде субъектов РФ.
РЭО, который координирует работу всех региональных операторов в рамках «мусорной реформы»,