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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года

Несмотря на позитивные данные третьего квартала, официальный прогнозный показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Ранее сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост ВВП в текущем году может быть выше прогнозных 1,3%.

Источник: РИА "Новости"
В прогнозе правительства заложено (рост ВВП РФ в 2019 г.— «Ъ») 1,3%. Пока мы считаем, что он труднодостижим, но третий квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно.
Алексей Кудрин

Он напомнил, что за первые полгода рост был только 0,7%. По его словам к самому прогнозу «тоже есть вопросы». «Темпы экономического роста в 2020 году 1,7% планируются, но уже в 2021 году — (рост ВВП РФ.— “Ъ”) на 3,1%. На мой взгляд, такой скачок будет трудно обеспечить», — сказал глава Счетной палаты.

На прошлой неделе Минэкономики заявило, что не планирует пересматривать свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году. По словам главы министерства Максима Орешкина, октябрьское ускорение роста ВВП РФ до 2,2% не повлияет на итоговый прогноз.

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