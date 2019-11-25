Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года

В прогнозе правительства заложено (рост ВВП РФ в 2019 г.— «Ъ») 1,3%. Пока мы считаем, что он труднодостижим, но третий квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно.
Он напомнил, что за первые полгода рост был только 0,7%. По его словам к самому прогнозу «тоже есть вопросы». «Темпы экономического роста в 2020 году 1,7% планируются, но уже в 2021 году — (рост ВВП РФ.— “Ъ”) на 3,1%. На мой взгляд, такой скачок будет трудно обеспечить», — сказал глава Счетной палаты.
На прошлой неделе Минэкономики заявило, что не планирует пересматривать свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году. По словам главы министерства Максима Орешкина, октябрьское ускорение роста ВВП РФ до 2,2% не повлияет на итоговый прогноз.