15:54 (мск), источник: Известия
Песков раскрыл дату запуска газопровода «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и глава Китайской народной партии Си Цзиньпин 2 декабря по телемосту откроют газопровод «Сила Сибири». Об этом заявил
«Предположительно, 2 декабря. Если будут
Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тыс. км.
Как ранее, в сентябре, заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, топливо начнет поступать в КНР по «Силе Сибири» с 1 декабря. Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 трлн куб. м российского газа.