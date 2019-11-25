Forbes назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей

В 2019 году быстрее всего в России росли заработные платы руководителей транспортных, нефтегазовых и строительных компаний. Об этом свидетельствует традиционный рейтинг 12 отраслей российской экономики, в которых топ-менеджеры могут претендовать на самое высокое вознаграждение.
За год средняя денежная компенсация генеральных директоров и президентов транспортных компаний с годовой выручкой, превышающей $500 млн, выросла на 80%: с $510 000 в 2018 году до $920 000 в 2019-м. Немногим меньше оказался рост зарплат высшего руководства крупных нефтегазовых компаний (годовая выручка выше $3 млрд) — 45%. В 2018 году они в среднем за год получили $2,26 млн, в этом — $3,28 млн.
В первую тройку списка Forbes по темпам роста зарплат вошли также руководители строительных и девелоперских компаний с активами от $1 млрд. Их среднее годовое вознаграждение выросло в 2019 году на 39% и достигло $710 000.
Двузначными темпами в этом году росли зарплаты руководителей торговых сетей с выручкой выше $500 млн — плюс 24% (средняя годовая зарплата гендиректора достигла $970 000). Зарплаты гендиректоров телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд за год выросли с $1,15 млн до $1,29 млн.
Зарплаты руководителей компаний, производящих потребительские товары, выросли за год на 9% (с $540 000 до $590 000), топ-менеджеров агрохолдингов — на 6% (с $490 000 до $520 000), фармацевтических компаний — на 5% (с $380 000 до $400 000).
На 9% — с $1,1 млн до $1,2 млн — увеличилось среднее годовое вознаграждение руководителей 15 крупнейших российских инвестбанков. При этом зарплаты руководства коммерческих банков оказались лидерами снижения: за год они уменьшились на 2% — с $1,11 млн до $1,09 млн.
В минус также в 2019 году ушли темпы роста зарплат руководителей компаний тяжелой промышленности. За год они сократились с $1,8 млн до $1,78 млн (минус 1%).
Средняя зарплата топ-менеджеров крупнейших страховых компаний в 2019 году не изменилась и составила $670 000 в год.
В целом в 2019 году самым высоким среднее вознаграждение топ-менеджеров оказалось в нефтегазовых компаниях — $3,28 млн, в тяжелой индустрии ($1,78 млн) и в телекоммуникационных компаниях ($1,29 млн).
Российский Forbes анализирует зарплаты топ-менеджеров с 2006 года. В расчет берется денежное вознаграждение руководителей высшего звена в крупнейших компаниях 12 отраслей, в которых они зарабатывают больше всего. Рекорд рейтинга за все 13 лет его составления принадлежит нефтяникам — в 2013 году среднее вознаграждение президентов нефтегазовых компаний достигло $3,77 млн.