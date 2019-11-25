«Нафтогаз» допустил уступки в переговорах с «Газпромом»

«Мы готовы конструктивно рассматривать предложения “Газпрома” по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующей мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с “Газпромом” как механизм разрешения споров», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
«В арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков “Газпрома”, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий “Газпрома”, в частности, из-за невыполнения “Газпромом” своих контрактных обязательств», — добавил он.
22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. Арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями об оспаривании решений суда.
18 ноября «Газпром» сообщил, что направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора на транзит газа через территорию страны сроком на один год.
Как пояснила компания, в предложении указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».
Контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года.