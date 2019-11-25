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15:38 (мск), источник: RNS

«Нафтогаз» допустил уступки в переговорах с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» готов получить от «Газпрома» задолженность в рамках решения Стокгольмского арбитража в размере около $3 млрд не только денежными средствами, но за счет поставок российского газа на Украину на эту сумму, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Источник: Reuters

«Мы готовы конструктивно рассматривать предложения “Газпрома” по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующей мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с “Газпромом” как механизм разрешения споров», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

«Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно $3 млрд. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение.

«В арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков “Газпрома”, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий “Газпрома”, в частности, из-за невыполнения “Газпромом” своих контрактных обязательств», — добавил он.

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22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. Арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями об оспаривании решений суда.

18 ноября «Газпром» сообщил, что направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора на транзит газа через территорию страны сроком на один год.


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Как пояснила компания, в предложении указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года.

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Источник:©РИА "Новости"
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