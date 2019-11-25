UniCredit представил самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Согласно глобальному прогнозу, в 2020 г. ВВП России вырастет только на 1,1% и на 1,4% — в 2021 г. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год, отмечает РБК.
Банк ожидает, что в III и IV кварталах 2020 г. российский ВВП снизится на 0,1 и 0,2% к предыдущему кварталу, что фактически будет означать техническую рецессию. Банк также прогнозирует, что курс доллара к рублю превысит 70 руб. с середины 2021 г.
По данным агентства Bloomberg, прогноз UniCredit — самый пессимистичный среди 39 прогнозистов, не считая британской консалтинговой компании Capital Economics. По ее данным, в 2019 г. рост ВВП России составит 0,8%, а в 2021 г. — 1%, уточняет РБК.
Прогноз UniCredit расходится с официальном прогнозом Минэкономразвития. Суммарно за три года ведомство прогнозировало 6,2% роста ВВП: 1,3% в 2019 г., 1,7% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов во время своего выступления в Совете Федерации заявил, что рост ВВП по итогам 2019 г. может оказаться выше официального прогноза в 1,3%.