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20:00 (мск), источник: Ведомости

UniCredit представил самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Итальянский банк UniCredit представил прогноз экономического роста России. По его данным, в следующие три года рост ВВП в стране не превысит 1,5%, сообщает РБК. Причины такого низкого прогноза банк связывает с возможностью невыполнения структурных реформ, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 г.

Источник: Reuters

Согласно глобальному прогнозу, в 2020 г. ВВП России вырастет только на 1,1% и на 1,4% — в 2021 г. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год, отмечает РБК.

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Банк ожидает, что в III и IV кварталах 2020 г. российский ВВП снизится на 0,1 и 0,2% к предыдущему кварталу, что фактически будет означать техническую рецессию. Банк также прогнозирует, что курс доллара к рублю превысит 70 руб. с середины 2021 г.

По данным агентства Bloomberg, прогноз UniCredit — самый пессимистичный среди 39 прогнозистов, не считая британской консалтинговой компании Capital Economics. По ее данным, в 2019 г. рост ВВП России составит 0,8%, а в 2021 г. — 1%, уточняет РБК.

Прогноз UniCredit расходится с официальном прогнозом Минэкономразвития. Суммарно за три года ведомство прогнозировало 6,2% роста ВВП: 1,3% в 2019 г., 1,7% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов во время своего выступления в Совете Федерации заявил, что рост ВВП по итогам 2019 г. может оказаться выше официального прогноза в 1,3%.

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