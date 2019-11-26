09:50 (мск), источник: ТАСС
ЦБ предостерег российские банки от операций в евро
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что такие операции больше не приносят прибыли.
БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.
Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны
где-торазмещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами.
По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».
«Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или долларах», — отметила глава ЦБ.