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09:50 (мск), источник: ТАСС

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что такие операции больше не приносят прибыли.

ЦБ: $ 63.7637   +0.05 € 70.3122   -0.21 ММВБ: $ 64.0000   +0.06 € 70.4875   +0.06
Источник: Reuters

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.

Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами.
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».

«Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или долларах», — отметила глава ЦБ.

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