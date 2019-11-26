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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту газопровода из России в Китай «Сила Сибири». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра энергетики республики Махамбета Досмухамбетова.

Источник: РИА "Новости"

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Собственное месторождение газа в этом регионе небольшое и не позволяет закрыть потребности всей области.

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Досмухамбетов отметил, что существуют два сценария присоединения Казахстана к проекту: первый будет возможен, если Россия соберется строить «Силу Сибири-2» через территорию республики, второй — подключение к газотранспортной системе в районе Барнаула. Чиновник отметил, что проект находится только на стадии изучения и переговоров.

Строительство газопровода «Сила Сибири» началось в 2014 году. К настоящему времени проект завершен, торжественный запуск запланирован на 2 декабря 2019 года.

В 2015 году российская и китайская стороны подписали соглашение об условиях поставок газа по «западному маршруту» с месторождений Западной Сибири — газопроводу «Сила Сибири-2».

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