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13:09 (мск), источник: Ведомости

Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям

Судьи пошли навстречу бизнесу, который критиковал первоначальный проект постановления.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд поставил точку в вопросе о том, следует ли считать налоговые преступления длящимися. Согласно постановлению пленума суда моментом окончания налоговых преступлений следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством.

Первоначально в проекте постановления содержался пункт, в соответствии с которым уклонение от уплаты налогов предлагалось считать преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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Такой подход напугал бизнес: по мнению многих юристов, он фактически отменял срок давности по налоговым преступлениям. Это привело бы к резкому росту налоговых претензий к бизнесу и ухудшению инвестиционного климата, предупреждали представители ведущих российских и зарубежных бизнес-объединений в обращениях к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

В результате широкого обсуждения проект был существенно доработан, сообщил зампред Верховного суда Владимир Давыдов. В частности, по наиболее дискуссионному пункту решено было сохранить формулировку, которая до сих пор не вызывала вопросов у судей и нареканий у бизнеса. Исходя из такой позиции, Верховный суд и будет формировать практику, заверил Давыдов.

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«В конструкции самих статей 198 и 199 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов, уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией) есть какая-то неопределенность, противоречивость, которую могли бы устранить законодательным путем», — сказал Давыдов. Дальнейшее устранение противоречий в нормах закона возможно уже на уровне законодательной работы и Верховный суд готов в ней участвовать, подчеркнул он.

По словам Давыдова, в постановлении учтены предложения Совета по правам человека при президенте. Пленум уточнил, что под «иными документами», непредоставление которых может расцениваться как уклонение от уплаты налогов, могут пониматься только документы, подлежащие приложением к налоговой декларации и служащие основанием для исчисления налогов. Учтены также рекомендации Минэкономразвития и Торгово-промышленной палаты: в случае сомнения в определении периода исчисления крупного и особо крупного размера задолженности суду необходимо толковать их в пользу обвиняемого. Верховный суд также счел необходимым напомнить, что уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанности налогового агента возможны только при наличии прямого умысла.

При решении вопроса о наличии умысла все сомнения, противоречия и неясности законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.

Судам также рекомендовано выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению налоговых преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или нижестоящим судом, и частными определениями обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.

Всего, по данным Верховного суда, в прошлом году были рассмотрены дела о налоговых преступлениях в отношении 971 лица, что составляет 7,5% в общей структуре судимости по экономическим преступлениям. В отношении 395 человек (40%) дела были прекращены судами. 605 — были признаны виновными, но к реальным срокам лишения свободы были приговорены только 55 человек.


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