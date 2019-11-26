13:09 (мск), источник: Ведомости
Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям
Судьи пошли навстречу бизнесу, который критиковал первоначальный проект постановления.
Верховный суд поставил точку в вопросе о том, следует ли считать налоговые преступления длящимися. Согласно постановлению пленума суда моментом окончания налоговых преступлений следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством.
Такой подход напугал бизнес: по мнению многих юристов, он фактически отменял срок давности по налоговым преступлениям. Это привело бы к резкому росту налоговых претензий к бизнесу и ухудшению инвестиционного климата, предупреждали представители ведущих российских и зарубежных
В результате широкого обсуждения проект был существенно доработан, сообщил зампред Верховного суда Владимир Давыдов. В частности, по наиболее дискуссионному пункту решено было сохранить формулировку, которая до сих пор не вызывала вопросов у судей и нареканий у бизнеса. Исходя из такой позиции, Верховный суд и будет формировать практику, заверил Давыдов.
«В конструкции самих статей 198 и 199 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов, уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией) есть
По словам Давыдова, в постановлении учтены предложения Совета по правам человека при президенте. Пленум уточнил, что под «иными документами», непредоставление которых может расцениваться как уклонение от уплаты налогов, могут пониматься только документы, подлежащие приложением к налоговой декларации и служащие основанием для исчисления налогов. Учтены также рекомендации Минэкономразвития и
Судам также рекомендовано выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению налоговых преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или нижестоящим судом, и частными определениями обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.
Всего, по данным Верховного суда, в прошлом году были рассмотрены дела о налоговых преступлениях в отношении 971 лица, что составляет 7,5% в общей структуре судимости по экономическим преступлениям. В отношении 395 человек (40%) дела были прекращены судами. 605 — были признаны виновными, но к реальным срокам лишения свободы были приговорены только 55 человек.
Анастасия Корня, Ангелина Кречетова