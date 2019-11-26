13:53 (мск), источник: RTVi
Российские карты «Мир» начнут обслуживать в Западной Европе
Российская платежная система «Мир» станет доступна в Европе, в том числе в Великобритании. Об этом 26 ноября RTVI сообщила
«Сегодня карты платежной системы “Мир” принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
Эквайрером платежной системы стал PayXpert. Компанию основали в 2009 году в Нидерландах.
Российские банки выпустили больше 69,7 млн карт с платежной системой «Мир». Кроме России, такими картами можно расплачиваться в Армении, Южной Осетии, Беларуси, Киргизии, Казахстане и Турции.
Для операций в других странах «Мир» выпускает карты с платежными системами-партнерами: Maestro, JCB, UnionPay.