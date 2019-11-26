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13:53 (мск), источник: RTVi

Российские карты «Мир» начнут обслуживать в Западной Европе

Российская платежная система «Мир» станет доступна в Европе, в том числе в Великобритании. Об этом 26 ноября RTVI сообщила пресс-служба Российско-британского бизнес-форума.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня карты платежной системы “Мир” принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Эквайрером платежной системы стал PayXpert. Компанию основали в 2009 году в Нидерландах.

Первой страной, где «Мир» будет работать по PayXpert, станет Британия.
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Пять главных мифов об облигациях

Российские банки выпустили больше 69,7 млн карт с платежной системой «Мир». Кроме России, такими картами можно расплачиваться в Армении, Южной Осетии, Беларуси, Киргизии, Казахстане и Турции.

Для операций в других странах «Мир» выпускает карты с платежными системами-партнерами: Maestro, JCB, UnionPay.

Российско-британский бизнес форум в Лондоне начнется 27 ноября. Его организуют Минпромторг России, торговое представительство России в Британии и Фонд Росконгресс.

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