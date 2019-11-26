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16:05 (мск), источник: Ведомости

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

Источник: РИА "Новости"

По данным исследования, это люди с просроченными долгами (по всем видам розничных кредитов/займов) более чем в 500 000 руб. сроком свыше 90 дней.

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При этом рост количества потенциальных банкротов замедлился. По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%. В 2017—2018 гг. число таких граждан росло гораздо более высокими темпами, чем в 2019 г., говорится в исследовании.

Так, в 2017 г. число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 г. — на 10,1%. Основная часть потенциальных банкротов — 65,7% — не могут расплатиться по потребительским кредитам. За год их количество снизилось на 1,4%. У 12,2% есть кредиты разного типа, 7,4% должны микрофинансовым организациям (МФО). Реже всего основанием для банкротства становятся долги по ипотеке (2,2%), кредитным картам (5,2%) и автокредитам (7,2%).

В январе — сентябре российские суды признали финансово несостоятельными 46 734 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г. Такие данные приводил в начале октября «Федресурс».

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