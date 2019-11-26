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21:36 (мск), источник: ТАСС

Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

По словам главы Сбербанка, вводя прогрессивный налог, важно «не пересекать границы приемлемого».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько — это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.

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Греф подчеркнул, что, вводя прогрессивный налог, важно «не пересекать границы приемлемого».

«Мы знаем, [что] страны много экспериментировали с верхней границей налогообложения. Когда она пересекает границы приемлемого, бизнес начинает просто покидать эти юрисдикции — не удерживает ничего. Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ», — отметил он.

При этом глава Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что готов платить «налог на богатых» в размере 20−50%.

Ранее о возможности введения прогрессивного НДФЛ высказывался министр экономического развития РФ Максим Орешкин, при этом отметив, что этот вопрос требует внимательного изучения ряда аспектов. По мнению министра, с точки зрения общеэкономического развития гораздо более эффективным будет обложение налогами расходов на автомобили и недвижимость.

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