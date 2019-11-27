Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
9Хищное пополнение
13:08 (мск), источник: РИА Новости

В России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкарте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские вагоностроители придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах, сообщил заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками, разработанный группой «Трансмашхолдинг», был презентован вместе с ФПК в ноябре на выставке в Москве. Производитель готовит еще два концепта. Макеты новых плацкартов будут показаны пассажирам в Москве и в регионах России. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения. Затем будет сделан выбор, какие именно из этих вагонов будет выпускаться.

Во время загрузки произошла ошибка.
Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на 2 сантиметра, поперечные полки, на 3 сантиметра продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите. Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов.
Александр Лошманов
заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта

«Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», — добавил Лошманов.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Он рассказал, что представленный в ноябре макет — это основная концепция и самая близкая к реализации. «Потому что мы базировались на уже привычных решениях», — добавил замглавы ТМХ. Он напомнил, что в представленном макете плацкарта на полках появились шторы, дополнительные шкафчики, индивидуальные светильники.

Во время загрузки произошла ошибка.
На сколько «вытянутся» полки в плацкартных вагонах?
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июля© Ньюстюб
 В 'Нафтогазе' пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ
Путин открыл скоростную платную трассу Москва - Санкт-Петербург
Бинтовали простынями: как спасали пассажиров Невского экспресса
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Суд обязал казну выплатить бывшему полицейскому 9,5 млн рублей
В Гидрометцентре жителям центра России пообещали «метеокачели»
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Андрей Данилко расплакался на шоу талантов и покинул студию Артист, известный по образу Верки Сердючки, не сдержал эмоций
Горячие темы на Авто
Пиратство 129
Путинский совет школьникам 120
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 107
Россия может лишиться спорта на 4 года 106
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Унесенная злым ветром – 2 379
Сложное решение 334
Сова или жаворонок 166
Про медицину) 139
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь