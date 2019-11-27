В России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкарте

Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками, разработанный группой «Трансмашхолдинг», был презентован вместе с ФПК в ноябре на выставке в Москве. Производитель готовит еще два концепта. Макеты новых плацкартов будут показаны пассажирам в Москве и в регионах России. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения. Затем будет сделан выбор, какие именно из этих вагонов будет выпускаться.
Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на 2 сантиметра, поперечные полки, на 3 сантиметра продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите. Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов.
Александр Лошмановзаместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта
«Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», — добавил Лошманов.
Он рассказал, что представленный в ноябре макет — это основная концепция и самая близкая к реализации. «Потому что мы базировались на уже привычных решениях», — добавил замглавы ТМХ. Он напомнил, что в представленном макете плацкарта на полках появились шторы, дополнительные шкафчики, индивидуальные светильники.