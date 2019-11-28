02:32 (мск), источник: Известия
Убытки с плеч: дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов
Инициативу парламентариев предоставлять гражданам доход от вложенных в строительство средств уже раскритиковали банки.
Дольщики смогут получать ежегодный доход в размере порядка 5% от средств, размещенных на
Согласно проекту, «доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования». Примерную сумму, которую смогут получить дольщики, для «Известий» оценил один из авторов инициативы, член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
— Средневзвешенная процентная ставка — плавающая. Порядка 5%. Я думаю, человек, купивший новую квартиру, всегда нуждается в деньгах, — заявил он.
Политик отметил, что пока инициатива «проходит определенные процедуры».
В ближайшее время ее рассмотрят в правительстве и в Государственной Думе. Мы концептуально говорим — если у людей на счетах хранятся средства, то пусть они приносят им
какие-топроценты.
Обсуждение идеи может затянуться примерно на год, считает другой автор документа, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.
— В среднем в Госдуме законопроекты рассматриваются в течении 10 месяцев. Если только это не приоритетный проект правительства или президента — они рассматриваются быстрее, — заявил он.
По мнению сенатора, застройщики не должны получать преференции вместе с дольщиками.
— У них есть своя прибыль. Застройщику приходится брать кредит, если у него нет собственных средств на постройку дома. Соответственно, если он теряет средства, свои потери будет компенсировать ценой квадратного метра. То есть стоимость жилья в любом случае будет увеличиваться, — подчеркнул он.
Во время сделки больше всех страдает дольщик, поэтому он и должен получить поддержку, уверен Сергей Леонов.
Он теряет средства дважды, если берет ипотеку: он платит проценты по этому кредиту, и плюс он покупает свое жилье за более высокую стоимость
из-зазакона о переходе застройщиков на эскроу-счета.
Справка «Известий»
С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила строительства жилых домов. Теперь средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат лишь после передачи квартир покупателям. Строительство ведется на банковские кредиты.
Ранее Владимир Путин заявлял, что переход на систему
В связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, считает политик. Сергей Леонов подчеркнул: кредитные организации не просто хранят средства дольщиков, а используют их в своих интересах и получают прибыль. Проект о процентах с
— Как правило,
При этом сенатор подчеркнул, что дольщики, получая проценты с
Представители банковского сообщества раскритиковали документ, отметив, что его реализация скажется на ценообразовании в сфере недвижимости.
Инициатива привлекательна в первую очередь для дольщиков. Такое мнение выразила в беседе с «Известиями» Оксана Матюшенко, руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Райффайзенбанка.
— Учитывая длительный средний срок действия счета эскроу (девять месяцев) и то, что на счетах размещаются крупные суммы, начисление процентов на размещенные средства позволит получить участнику долевого строительства дополнительный доход к моменту сдачи объекта в эксплуатацию и использовать его на ремонт приобретенной квартиры или покупку мебели, — пояснила она.
Для рынка же проект выглядит менее привлекательно, так как снижает уровень дохода, получаемого от размещения денежных средств на
В свою очередь, руководитель департамента кредитования среднего бизнеса
Поступления на
эскроу-счетапозволяют снизить процентную ставку по кредитам застройщиков. Таким образом, предложенная инициатива позволит дольщикам получать дополнительный доход в виде процентов, но при этом повысит средневзвешенную ставку по кредитам застройщикам. Рентабельность проекта для застройщика снизится.
По мнению Елены Потемкиной, у застройщика в этом случае останется лишь два варианта действий: не начинать проект вообще или повышать цены реализации жилья.
И в том, и в другом случае в конечном итоге заплатит дольщик.
— В первом случае снизится объем предложения квартир на рынке, что приведет к росту цен на квадратный метр. Во втором случае произойдет прямое удорожание квартир, — объяснила представительница банка.
В Совкомбанке отметили, что инициатива сенаторов требует глубокого анализа.
— Изменение ценообразования в столь сложной системе, как строительный рынок, может повлечь изменения в кредитной ставке для застройщика в рамках проектного финансирования. В итоге это может отразиться на стоимости недвижимости для потребителя, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя правления банка Алексей Панферов.
Сбербанк и ВТБ отказались от комментариев. МТС Банк сообщил, что еще не прорабатывал вопрос. В ЦБ не смогли предоставить оперативного комментария на запрос «Известий».