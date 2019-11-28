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11:38 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Источник: РИА Новости

По его мнению, вентиль перекроет «Газпром», а не «Нафтогаз».

«Но я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, — заявил он.

Витренко также указал на то, что если газ будет идти без документального оформления, то Киев не станет «прекращать поток газа» и не начнет потреблять его. Вместо этого его будут хранить как газ «неопределенного собственника».

Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами.
Юрий Витренко
«Нафтогаз», исполнительный директор

При этом, он признал, что мощность украинских подземных хранилищ газа составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров. Сейчас в них 21 миллиард, однако зимой его будет меньше.

Ранее Витренко заявил, что если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, Киев будет закачивать его в свои подземные хранилища (ПХГ).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация с новым контрактом

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Однако в ответ Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

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Затем 18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.

При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции», а также после отзыва ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал предложение «Газпрома» неприемлемым. В совокупности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

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