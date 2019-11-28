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12:00 (мск), источник: Московский комсомолец

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015—2017 годах наблюдался рост таких авто.

Источник: РИА "Новости"

Авторы исследования считают, что владельцы таких машин нашли способ избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога, даже если если приобретет элитный автомобиль. Есть схожие льготы и в других регионах.

Кроме этого часть дорогих машин стали перерегистрировать на юридическое лицо.

Также это объясняется тем, что Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3.

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