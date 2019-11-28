12:00 (мск), источник: Московский комсомолец
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году
Авторы исследования считают, что владельцы таких машин нашли способ избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога, даже если если приобретет элитный автомобиль. Есть схожие льготы и в других регионах.
Также это объясняется тем, что Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3.