Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?

Источник: Агентство «Москва»
Мир переворачивается с ног на голову: появляются маленькие города, по уровню благополучия сравнимые с мегаполисами. «Лента.ру» отыскала на карте России самых прогрессивных новичков и поговорила с их жителями.
«Строительство новых городов с нуля — это колоссальный вызов: представьте себе всю ту богатую, насыщенную, по-настоящему комфортную для жителей среду, которая обычно формируется веками или как минимум десятилетиями, — говорит главный редактор журнала «Проект Россия» Юлия Шишалова. — Ее приходится создавать за очень ограниченный промежуток времени.
Безусловно, годы научного изучения феномена города тоже не пропали даром — сформулированы правила, соблюдение которых помогает быстро «вырастить» живую среду.
Это и четкая иерархия частных и приватных общественных пространств, и насыщение пространства разными функциями, и развитая инфраструктура, и визуальное разнообразие".
По словам эксперта, внятная концепция, будь то арт-квартал или инновационный центр, — первое и необходимое условие строительства нового города. Например, во всем мире, несмотря на общий тренд использовать и развивать уже существующие структуры и ресурсы, строится целый ряд эко-городов — начиная от Масдара в ОАЭ и заканчивая Сонгдо в Корее. «В них жизнь организована по совсем другим законам и позволяет добиться невозможных в “старом” городе результатов: нулевого энергопотребления, комфортного микроклимата круглый год и прочего», — указывает Шишалова.
Наука и жизнь
Сколково — инновационный центр в границах Москвы, который создается силами одноименного фонда. Это город-мечта молодых бизнесменов, ученых, предпринимателей. История проекта началась в 2010 году с указа о создании наукограда, который должен был стать национальным аналогом Кремниевой долины и одновременно — прототипом города будущего. Жизнь наукограда сконцентрирована вокруг технопарка — пространства для компаний-резидентов, объединившего в себе многочисленные офисы, лаборатории, коворкинги и общественные пространства. Все это расположилось на площади более 96 тысяч квадратных метров — самой большой среди всех технопарков Европы. В портфеле Сколково уже около двух тысяч стартапов.
Помимо науки и бизнеса, в Сколково формируется уникальная комфортная городская среда: образцовое жилье с эргономичными планировками, высота зданий строго ограничена, общественные пространства — самые прогрессивные. Еще один важный элемент концепции Сколково — экология: город возводится по принципам максимального ресурсосбережения и снижения вреда для окружающей среды.
Предполагается, что не меньше половины энергии город будет получать из возобновляемых источников, автомобили с двигателями внутреннего сгорания окажутся под запретом, а утилизация отходов будет производиться методом плазменного сжигания.
Но при этом оторваться от мегаполиса у Сколково пока не получается — акцент сделан на том, что до центра Москвы можно добраться за 30−40 минут.
«Мы снимали с семьей жилье в Москве на Автозаводской, — рассказывает Леонид, житель Сколково. — Наш сын пошел в школу и, несмотря на то что здание находилось через дорогу, мы его отводили и забирали сами — вокруг дороги, одного не отпустишь. Все это мне не нравилось, поэтому я начал искать жилье с отгороженным внутренним двором, чтобы можно было не беспокоиться за безопасность ребенка. Так совпало, что в это же время стал интересоваться проектом Сколково, потому что мне очень нравится дух инновационного предпринимательства! На тот момент у меня не было стартапа, но идеи давно витали в голове, только не было понимания, как именно их претворить в жизнь».
Стартап — рискованное занятие, отмечает Леонид: в девяти из десяти случаев бизнес попадает на финансовое кладбище. «Но мы рискнули и живем в Сколково уже третий год, — говорит он. — Здесь у нас появилась дочка, ставшая первым родившимся ребенком в новом городе. Месяц назад она пошла в ясли, сын в пятом классе, а у меня уже несколько проектов внутри Сколково, которые я пытаюсь развивать. Конечно, не все так уж гладко, но, глядя на соседей, появляются новые силы».
Леонид утверждает, что в Сколково нет привычной для Москвы консервативности бизнес-среды. «Можно встретиться с директором любой компании, главное, чтобы предложение было действительно ценное, — отмечает он. — Упорство, энергия, взлеты, падения, и вновь все с нуля — это нормальная цепочка в мире стартапов. Все получается у тех, кто не сдается».
Иные миры
Конкурент и последователь Сколково — Иннополис — первый российский город для IT-специалистов, появившийся в 2015 году. К 2019-му в Иннополисе было официально зарегистрировано всего 147 жителей — это самый маленький по численности населения город России, но по факту на его территории проживают около 3 тысяч человек.
Приток новых людей и компаний во многом обеспечивает особая экономическая зона, дающая право на налоговые льготы резидентам города. Сейчас среди них более 80 компаний, в том числе X5 Retail Group, Schneider Electric и МТС.
Главные городские объекты в Иннополисе — технопарк, университет, стадион и жилые кварталы, перемещаться между которыми жители могут на городских электробусах или на беспилотном такси «Яндекса». Все городские вопросы обсуждаются в Telegram-чате, в число участников которого входят мэр города, главный архитектор, ректор университета и другие ключевые персоны.
Иннополис регулярно открывает двери для событий разного формата: научных, спортивных и развлекательных. На его площадке уже прошли Российский интернет-форум, Всероссийская робототехническая олимпиада, Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале, Мировой цифровой саммит IoT World Russia Summit и многие другие мероприятия.
Коси и забивай
Поселок программистов — одна из возможностей сбежать от суеты и заняться делом, чтобы никто не мешал. В 2014 году бывший сотрудник «Яндекса» Алексей Конышев приобрел 17 гектаров земли в Кировской области, наладил электричество и интернет и объявил о старте проекта. Целью его было создать спокойное и комфортное место на природе для семей, которые работают удаленно.
Кроме такого формата работы жителей поселка объединяет любовь к здоровому образу жизни: как говорится на сайте проекта, никто из девяти семей, которые сейчас составляют его население, не курит и не употребляет алкоголь.
Со временем фокус поселка сместился с IT-сферы — теперь здесь живут и представители других профессий.
Помимо жилых домов сейчас в поселке построены Хуториум — площадка для интеллектуальной тусовки на природе, коворкинг и мини-гостиница. Школы, больницы и магазины находятся в двух километрах, в городе Слободской.
«Жизнь в современном российском обществе — особенно в крупных городах — больше напоминает выживание, — поясняется на сайте проекта. — Вечные пробки, проблемы с экологией и однотипная архитектура провоцируют постоянный стресс, выливающийся в агрессию, алкоголизм и наркоманию. Если вы зарабатываете удаленкой, у вас появляется уникальная возможность переехать на ПМЖ в страну покомфортнее. Однако тогда ваши дети никогда не смогут прочитать “Материалы XXII съезда КПСС” на родном языке. Как быть, если вы не готовы к таким жертвам? Мы решили найти в глубинке спокойное и красивое место на природе, обеспечить его всеми коммуникациями для комфортной жизни и удаленной работы и основать там поселок для семей, которые (как и мы) зарабатывают удаленным трудом».
У поселка высокий рейтинг в Google — 4,3 из 5 возможных баллов. Некоторые побывавшие там, правда, отмечают, что месту не хватает инфраструктуры. «Вообще непонятно, что там люди делают», — пишет интернет-пользователь Ронан Обвинитель. Но поселение и не создано для того, чтобы его понимала и принимала широкая публика.
Это место «для своих», а что они там делают — можно подсмотреть на странице поселка в Instagram: строят дома, проводят концерты и интеллектуальные мероприятия, любуются закатами и плавают на SUP-бордах (надувных досках для плавания с веслом).
Толочь воду в ступе
Помимо концептуальных поселений в России появляются города-спутники, которые создаются по инициативе девелоперских компаний. Один из самых крупных примеров — Новое Ступино в 70 километрах от Москвы. Проект малоэтажного города-спутника был запущен в 2009 году на базе государственно-частного партнерства, и за прошедшее десятилетие его площадь выросла до 1,2 тысячи гектаров, а население — до 55 тысяч человек.
Новое Ступино позиционируется как эко-город: при его строительстве использовались энергосберегающие технологии, а индустриальная зона предполагает экологически чистое производство.
Кроме того, он находится на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат», которая дает резидентам право на налоговые льготы.
У жителей города есть одноименное сообщество во «ВКонтакте». На фотографиях, размещенных новоселами, — довольно однообразные малоэтажные дома, не слишком ухоженные дороги и газоны. Среди обсуждаемых тем — ничего экологичного. Люди жалуются на отсутствие пожарного депо, громко лающих собак и сломанные лавочки, ищут потерявшихся питомцев и объединяются в группы по интересам.
«Плюсы (города — прим. “Ленты.ру”): расположение (если есть машина), природа, тишина, хорошие люди, общий формат города — семейный, — перечисляет в сообществе один из жителей. — Минусы: расположение (если нет машины), неразвитая муниципальная инфраструктура (возможно, это временно — этот пункт нужно пересматривать каждые полгода). Резюме: потенциально место отличное. Но оно еще не заиграло своими красками. В перспективе должно стать хорошо (заодно и проверим)».
Теперь заживем
Еще один формат поселения нового типа — город для хорошей жизни. Принципы этого формата воплощает Доброград, который строится не в прогрессивном Московском регионе, а во Владимирской области.
Основан Доброград в 2014 году предпринимателем Владимиром Седовым — основателем и генеральным директором группы «Аскона», занимающейся производством матрасов. Строительство началось не с возведения жилья (как это принято при реализации крупных жилых проектов в России), а с формирования спортивной и развлекательной инфраструктуры. В настоящее время она включает в себя парк-отель, спа-комплекс, парк для семейного отдыха, спортивный центр, веревочный и скейт-парки.
На площадках для мероприятий на открытом воздухе ежегодно проходят небезызвестный фестиваль «Усадьба Jazz», гастроли Большого театра, многочисленные концерты, детские и бизнес-мероприятия.
Это помогло обеспечить территории приток людей, потенциальных новых жителей, которые, приезжая сюда отдохнуть, оставались.
Главный вопрос при перемене места жительства — вопрос трудоустройства — здесь решают с помощью специально созданного кадрового агентства.
Пока население Доброграда насчитывает около тысячи человек. Недалеко от города работает Первый клинический медицинский центр — крупнейшая в центральной России частная многопрофильная клиника. На 2021 год запланировано открытие детского сада и школы.
Предполагается, что к 2034 году население города достигнет 50 тысяч жителей, для которых будет построено 2,5 миллиона квадратных метров жилых и коммерческих площадей. Одним из важных событий в Доброграде станет открытие в конце 2019 года особой экономической зоны с льготными налоговыми условиями, которая поможет привлечь в город новый поток жителей.
«Сначала была идея построить дом, мы нашли строительную компанию, выбрали проект и только после этого приступили к поиску места, где будем жить, — рассказывают жители Доброграда Артем и Мария (Артем — программист, Мария — фотограф, сейчас в декрете). — Мы объехали множество участков в Подмосковье, но не могли найти подходящий вариант. Дом решили построить в Доброграде после того, как остановились здесь в парк-отеле. Самое важное, что мы сейчас видим заботу о жителях города и его развитие.
Здесь отличная экология, тут никогда не будет безумного столичного трафика. Нам кажется, что тут и правда больше добра. Мы могли бы переехать в другую страну, но считаем, что лучше жить в России и больше путешествовать.
Хочется видеть, как растут дети, чаще общаться с родителями и не пропускать самые важные моменты жизни".
Другая жительница, Инна, сравнивает Доброград с образцовым военным гарнизоном — с точки зрения безопасности проживания. «В детстве я жила вместе с родителями в военном гарнизоне, и я отчетливо помню чувство защищенности, которое не покидало меня, — говорит она. — Когда я вышла замуж, мы с мужем долго искали место для дома, где будет комфортно и спокойно нам и нашим детям. Приехали в Доброград, и именно здесь ко мне вернулось это чувство безопасности: я под охраной, все как в моем детстве».
Все из детства
Урбанист, соучредитель и генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский отмечает, что поиском новой модели города, альтернативных практик городской жизни активно занимались еще в СССР.
«Ядерные и военные города закрытого типа, наукограды можно в каком-то смысле считать прообразами современных инновационных кластеров и технополисов», — указывает он.
В XXI веке в России сформировались условия для создания городов нового типа, таких как Сколково, Иннополис, Доброград, которые стали яркими примерами нестандартного подхода к градостроительству, отмечает эксперт. «У многих возникают сомнения в потенциале роста подобных городов, поскольку на данный момент они не обладают высокой численностью населения или обилием сервисов и услуг, — говорит Георгиевский. — И тем не менее в основу развития таких городов положена идея сверхконцентрации человеческого капитала, которая и определяет именно городской вектор развития. Правда, необходимо отметить, что существует риск зависимости новых городов от государственного бюджетирования, что требует поиска новых форматов взаимодействия бизнеса и государства. Так, например, создание Сколково и Иннополиса осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства с участием крупных госкорпораций».
У тех, кто вырос в моногородах, сама идея создания специализированных поселений может вызвать отторжение: многие такие города с развалом СССР пришли в полный упадок из-за банкротства промышленных предприятий, обеспечивавших жителям нормальное существование. Но на другой чаше весов — опыт той же Кремниевой долины, считающейся в США чуть ли не самым лучшим местом для жизни (что подтверждается ценами на местную недвижимость).
Станут ли российские города-новички аналогами Пало-Альто или канут в Лету, как Кадыкчан, Никель и прочие географические трупы — зависит от множества факторов, главный из которых, вероятно, демографический: у малых поселений нет причин для отмирания пока в них живут люди — женятся, работают, воспитывают детей и не ограничивают восприятие дома порогом собственной квартиры.