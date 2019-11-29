09:18 (мск), источник: Известия
Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами
Сейчас в РФ нет наказания за получение гонораров или оплаты покупок цифровыми деньгами.
Россия готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и Банк России, сообщил «Известиям» источник, знакомый с их планами. Сходную позицию занимает и Минфин.
— Мы не видим никаких предпосылок, чтобы криптовалюты стали использоваться в качестве платёжного средства, — сказал замначальника отдела регулирования банковской деятельности Минфина Алексей Яковлев на круглом столе, посвященном развитию криптоэкономики в России и мире.
Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. В
— Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать, — подчеркнули в регуляторе.
Росфинмониторинг ограничился комментарием, что в своей работе руководствуется стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В
Сейчас виртуальные деньги довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах, рассказали участники российского рынка. По словам одного из них, многие фрилансеры, включая программистов, дизайнеров и копирайтеров, согласны получать зарплату в биткоинах или эфириумах. Также криптовалютой нередко платят за рекламу в популярных
— В период активного роста рынка в России были эксперименты по приему их к оплате в «ЛавкаЛавка», SubWay, пиццериях и ювелирных магазинах, — отметила эксперт по финансовым рынкам Валентина Дрофа. — Но все эти продажи не были серьезной составляющей бизнеса.
Активные попытки принять законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) предпринимаются с 2017 года, однако пока они неуспешны. Сначала глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков разрабатывал законопроекты о криптовалютах и токенах, затем Ассоциация банков России. С просьбой ускорить принятие законопроектов о ЦФА к президенту обращался и РСПП, писали «Известия». Среди звучавших предложений всех инициаторов — введение регулирования, позволяющего платить налоги с оборота цифровых активов.
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С таким подходом не согласны юристы. В законопроекте о цифровых финансовых активах прописан механизм, признающий сделки, происходящие на не зарегистрированных площадках, недействительными, объяснил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлёв. Юрлица прекрасно понимают всю степень ответственности, признавая, что операции физлиц контролировать труднее, хотя и возможно. По словам Александра Журавлёва, это можно сделать, когда клиент будет обналичивать виртуальные деньги в банке, а тот по закону об отмывании потребует показать путь криптовалюты.
В глобальном масштабе общей практики обращения с виртуальными деньгами нет, говорят эксперты.
Запрет на использование виртуальных денег в качестве платежного средства имеет две стороны: он борется с криминалом в этой сфере, но также сдерживает развитие экономики, отмечают эксперты. Подобная мера приведет к формированию серого рынка, который не будет видеть регулятор, предупредила руководитель Центра