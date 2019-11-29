Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
09:18 (мск), источник: Известия

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Сейчас в РФ нет наказания за получение гонораров или оплаты покупок цифровыми деньгами.

BTC 7478.76 -121.47 ETH 151.99 -0.79 LTC 47.39 -0.23 BCH 250.00 -190.47
Источник: Reuters
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы. В ЦБ «Известиям» подтвердили, что выступают против использования цифровых активов в качестве платежного средства. Сейчас виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары, рассказали «Известиям» представители российского криптосообщества. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала, для борьбы с ним и необходим запрет. Однако, по мнению экспертов, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.

Валюта без платежей

Новость
В России появится официальный курс криптовалют

Россия готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и Банк России, сообщил «Известиям» источник, знакомый с их планами. Сходную позицию занимает и Минфин.

— Мы не видим никаких предпосылок, чтобы криптовалюты стали использоваться в качестве платёжного средства, — сказал замначальника отдела регулирования банковской деятельности Минфина Алексей Яковлев на круглом столе, посвященном развитию криптоэкономики в России и мире.

Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. В пресс-службе ЦБ «Известиям» не подтвердили разработку соответствующего законопроекта, однако заявили, что частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут считаться законным способом оплаты покупок.

— Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать, — подчеркнули в регуляторе.

При этом пока непонятно, каким будет наказание за нарушение этого правила.
Новость
Китай создает собственную криптовалюту. До запуска осталось недолго

Росфинмониторинг ограничился комментарием, что в своей работе руководствуется стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В пресс-службе Минфина все вопросы переадресовали в ЦБ.

Сейчас виртуальные деньги довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах, рассказали участники российского рынка. По словам одного из них, многие фрилансеры, включая программистов, дизайнеров и копирайтеров, согласны получать зарплату в биткоинах или эфириумах. Также криптовалютой нередко платят за рекламу в популярных телеграм-каналах. Виртуальными деньгами можно расплатиться и в интернет-магазинах, рассказал аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Например, в России за криптовалюту можно купить авиабилеты, компьютерную и бытовую технику, путевки, арендовать квартиру, забронировать отель, добавил Владислав Антонов.
Новость
Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей

— В период активного роста рынка в России были эксперименты по приему их к оплате в «ЛавкаЛавка», SubWay, пиццериях и ювелирных магазинах, — отметила эксперт по финансовым рынкам Валентина Дрофа. — Но все эти продажи не были серьезной составляющей бизнеса.

Справка «Известий»

Активные попытки принять законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) предпринимаются с 2017 года, однако пока они неуспешны. Сначала глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков разрабатывал законопроекты о криптовалютах и токенах, затем Ассоциация банков России. С просьбой ускорить принятие законопроектов о ЦФА к президенту обращался и РСПП, писали «Известия». Среди звучавших предложений всех инициаторов — введение регулирования, позволяющего платить налоги с оборота цифровых активов.

Новость
Оборот нелегальных транзакций с биткоином в даркнете установит рекорд в 2019 году

Надежда на банки

Российское криптосообщество готовится к ужесточению регулирования. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять-восемь лет, рассказал один из его представителей. Но он считает, что поскольку операции с виртуальной валютой отследить трудно, возможно, всё ограничится небольшим числом показательных дел.

С таким подходом не согласны юристы. В законопроекте о цифровых финансовых активах прописан механизм, признающий сделки, происходящие на не зарегистрированных площадках, недействительными, объяснил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлёв. Юрлица прекрасно понимают всю степень ответственности, признавая, что операции физлиц контролировать труднее, хотя и возможно. По словам Александра Журавлёва, это можно сделать, когда клиент будет обналичивать виртуальные деньги в банке, а тот по закону об отмывании потребует показать путь криптовалюты.

В глобальном масштабе общей практики обращения с виртуальными деньгами нет, говорят эксперты.

По словам Владислава Антонова из «Альпари», криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций, объяснил он.

Запрет на использование виртуальных денег в качестве платежного средства имеет две стороны: он борется с криминалом в этой сфере, но также сдерживает развитие экономики, отмечают эксперты. Подобная мера приведет к формированию серого рынка, который не будет видеть регулятор, предупредила руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Изображают жертву: мошенники изобрели новый способ хищений с карт
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
России предрекли водную катастрофу
Мошенники придумали еще один способ хищений с банковских карт
Александр Емельяненко заступился за президента России
Россияне бегут из больших городов. Где они начинают с нуля?
Макгрегор получил соперника
Как в Узбекистане борются с многоженством
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Жена Прилучного показала «беременный» живот на съемках В сети появились кадры со съемочной площадки нового фильма
Авто
Четверть дорогих машин в России исчезла с налогового учета Эксперты предполагают, что эти машины могли быть намеренно выведены из-под налогообложения разными способами
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: эти фразы говорят все российские учителя Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь