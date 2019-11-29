Опрос показал, что понравилось людям в новом концепте плацкарта

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» РИА Новости рассказали, что во время выставки, где был представлен макет, собрано мнение 1 346 посетителей. На 78% опрошенных концепт произвел общее положительное впечатление, а 11% он совсем не понравился. При этом 84% опрошенных позитивно высказались о новом дизайне, 62% посчитали его комфортным, 76% согласились с тем, что материалы и конструкции вагона обеспечат его надежную эксплуатацию. В целом общая оценка представленной концепции составила 4,3 балла из предполагаемых 5.
Опрошенным предлагалось отдельно оценить часть вагона со шкафом-перегородкой между полками. Индивидуализация пассажирского места по общим оценкам набрала 4,4 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,3 балла, шкаф-перегородка для багажа, одежды и обуви — 4,2 балла, столик для нижних пассажирских мест — удобство пользования — 4,1 балла, верхняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,1 балла, размещение багажа — 4 балла.
Часть плацкарта без шкафа-перегородки между полками получила следующие оценки: нижняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,6 балла, индивидуализация пассажирского места — 4,4 балла, верхняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,3 балла, столик для нижних пассажирских мест — 4,3 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,2 балла, размещение багажа — 4,1 балла.
Боковые полки оставили у пассажиров следующие впечатления. Больше всего — в 4,5 балла — они оценили индивидуализацию пассажирского места. Удобству пользования столиком поставили 4,3 балла, нижней полке с точки зрения комфортности места для сна и отдыха — 4,3 балла, размещению багажа — 4,2 балла, верхней полке в части комфортности места для сна и отдыха — 4,1 балла.
Новый дизайн концепта понравился 78% опрошенных больше, чем традиционный, а 73% согласны, что эргономика вагона стала лучше.
Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками презентовали ФПК и разработчик — групп «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — в ноябре на выставке в Москве. Это был первый концепт, производитель готовит еще два. Макеты новых плацкартов покажут пассажирам в Москве и в регионах. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном и предложения. Итоговый дизайн «плацкарта будущего» представят после обсуждения всех трех концепций. ФПК допускает, что наиболее понравившиеся элементы трех концепций объединят в один итоговый вариант.