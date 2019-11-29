Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Приамурье завершено строительство российской части моста в Китай

Основные работы по строительству российской части первого международного автомобильного моста между Россией и КНР завершены в пятницу, 29 ноября, в Амурской области. Километровый двухполосный мост Благовещенск—Хэйхэ почти готов принять первый поток машин. По плану это будет весной 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

«Это очень серьезная перспектива для нашего региона. В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону — транспортно-логистический комплекс. Инвестор определен, это ГК “Регион”. Инвестиции составят 8,5 млрд руб. Для нас этот мост открывает экспортные возможности. Амурская область — один из лидеров по производству сои в стране», — сообщил журналистам губернатор Василий Орлов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что пассажиропоток на объекте составит около 5,5 тыс. человек в сутки, ежедневно сможет проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Новость
Путин одобрил новую «стройку века»

С момента начала строительства в декабре 2016 года прошло почти три года. Помимо основного сооружения российским строителям пришлось возводить 13 км подъездных путей, из них 278 м — это мост через протоку Каникурганскую, так как трансграничный мост со стороны России начинается на острове. Протяженность дороги, ведущей к китайской половине моста, всего 6 км и без рельефных препятствий на пути.

Одной из особенностей моста Благовещенск—Хэйхэ, помимо того что он станет первым автомобильным мостом между Россией и Китаем, является система финансирования — бюджетные средства не использовались. Сооружение возводит за свой счет компания-концессионер, которая рассчитывает окупить вложения за 16 лет с начала эксплуатации. На строительство моста российско-китайская компания взяла кредит в одном из китайских банков. Концессионный договор был подписан в июне 2016 года, почти через год после подписания соглашения между двумя странами о строительстве трансграничного мостового перехода (сентябрь 2015 года).

Майя Зорина, Благовещенск

Россия: Навели мосты. Москва и Пекин состыковались над Амуром
Во время загрузки произошла ошибка.
31 мая© Ньюстюб
 Россиян лишили пособий на уход за ребенком
«Газпром» проиграл Украине
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
ФСБ задержала шпионившую в пользу Украины россиянку в Крыму
Мошенники придумали еще один способ хищений с банковских карт
Российские миллиардеры предложили Минфину проекты на 70 трлн
Макгрегор получил соперника
С чего началась и во что превратилась «черная пятница»
Максим Фадеев сознался, какой хит он спел женским голосом
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
Горячие темы на Авто
Путинский совет школьникам 155
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 118
Россия может лишиться спорта на 4 года 112
Кто такая эта Грета Тумберг? 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Нет понимания со свекровью 204
Капкан 197
Актуальненько))) 173
ЗПРР 3.6 года 108
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь