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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей

При условии стабилизации условий ведения бизнеса в стране владельцы российских крупнейших компаний, а также миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты 70 трлн руб., сообщил заместитель министра финансов Андрей Иванов на заседании в Совете федерации.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности, основывающийся на предложениях Минфина.

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«Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн руб. То есть запрос велик», — рассказал изданию господин Иванов (цитата по «Известиям»). В беседе с изданием господин Иванов уточнил, что до 2024 года Минфин рассчитывает привлечь около 30 трлн руб. из заявленных 70 трлн.

Основа предлагаемых Минфином мер — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Проект предусматривает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности, гарантирует неизменность ставок по ряду налогов на срок от 6 до 20 лет, а также условий техрегулирования, лицензирования и застройки территорий минимум на три года.

Для получения такой стабильности инвестор обязан заключить с государством соглашение и вложить не менее 250 млн руб., если проект в сфере образования, здравоохранения, не менее 1,5 млрд руб.— в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — для других областей.

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