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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро

Власти сицилийской коммуны Бивона запустили программу распродажи недвижимости, в рамках которой приобрести дом в муниципалитете можно за 1 евро (70,5 рублей), пишет The Sun.

Источник: Reuters

Некоторые из предлагаемых покупателям объектов находятся в ужасающем состоянии, другие требуют минимальных вложений, отмечает издание.

Цель программы — привлечь в постепенно отмирающий город новых жителей. В настоящее время население Бивоны не превышает 3,8 тысячи человек, в то время как еще 40 лет назад здесь было вдвое больше людей.
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С решившихся на покупку требуют залог в виде 2,75 тысячи евро (194 тысячи рублей). Эти деньги впоследствии должны быть вложены в ремонт или реставрацию полученного дома. На проведение работ дается четыре года.

Как отмечает The Sun, недвижимость необязательно использовать для проживания — можно открыть в здании ресторан или магазин.

Ранее в ноябре стало известно, что власти другого сицилийского города — Каммараты — также решили привлечь новых жителей, предлагая им дома бесплатно. Переселенцам предлагают более 10 каменных домов, но вскоре к ним добавится еще 100. Приоритет имеют молодые семьи с детьми.

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