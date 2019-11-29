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16:13 (мск), источник: РИА Новости

В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замначальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов призвал не пользоваться банкоматами в безлюдных местах.

Источник: РИА Новости

Так он прокомментировал публикацию «Известий», в которой сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ кражи денег. По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.

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Представитель ЦБ посоветовал выбирать автоматы в офисах банков или в многолюдных торговых центрах. Он напомнил, что такие помещения обычно оснащены видеокамерами в интересах не только клиента, но и банка.

«В описываемом случае ключевым рычагом, которым пользуются злоумышленники, является психологический, так называемая социальная инженерия. Он никак не связан с работой банка или банкомата, а скорее основан на недостаточной осведомленности клиента банка о том, как работают банковские системы», — сказал он «Известиям».

В действительности операторы почти всегда могут отследить большинство действий пользователя, поэтому не стоит поддаваться на манипуляции мошенников, заключил Ибрагимов.

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