В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

Так он прокомментировал публикацию «Известий», в которой сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ кражи денег. По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
Представитель ЦБ посоветовал выбирать автоматы в офисах банков или в многолюдных торговых центрах. Он напомнил, что такие помещения обычно оснащены видеокамерами в интересах не только клиента, но и банка.
«В описываемом случае ключевым рычагом, которым пользуются злоумышленники, является психологический, так называемая социальная инженерия. Он никак не связан с работой банка или банкомата, а скорее основан на недостаточной осведомленности клиента банка о том, как работают банковские системы», — сказал он «Известиям».
В действительности операторы почти всегда могут отследить большинство действий пользователя, поэтому не стоит поддаваться на манипуляции мошенников, заключил Ибрагимов.