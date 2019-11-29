Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда

«Для сведения интересующихся: Никита Бесогон — это мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви. Поэтому мы не видим никаких препятствий, чтобы использовать и регистрировать его изображение в качестве бренда нашей программы и всего того, что с ней связано», — сказал режиссер, чьи слова передали ТАСС в пятницу в его пресс-службе.
Михалков также посетовал, что уже привык к искажению фактов в СМИ. «Всем тем, кто внедряется в теологические выяснения и споры, неплохо было бы прежде кое-что узнать и почитать на данную тему», — добавил он.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что Михалков судится с Роспатентом из-за отказа ведомства зарегистрировать имя святого Никиты Бесогона (такое название, в частности, носит программа режиссера) в качестве товарного знака. В картотеке дел, которые рассматривает суд по интеллектуальным правам, имеется иск, поданный ООО «Бесогон» к Роспатенту в июле. В пресс-службе Михалкова подтвердили информацию об иске.
Из материалов дела следует, что компания «Бесогон» оспаривает отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой изображение великомученика Никиты, изгоняющего беса (Никиты Бесогона).
В оспариваемом решении отмечается, что регистрация такого бренда может оскорбить чувства верующих.
В распоряжении ТАСС имеется ответ комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на обращение в связи с решением Роспатента.
«По результатам проведенных консультаций с представителями Русской православной церкви, членами действующего при комитете экспертного совета, полагаю, что регистрация и использование в качестве средства индивидуализации указанной телепрограммы (“Бесогон” — прим. ТАСС) стилизованного изображения мифологического персонажа Никиты Бесогона, не являющегося святым Русской православной церкви, не может расцениваться в качестве оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в письме за подписью председателя комитета Сергея Гаврилова.