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17:34 (мск), источник: Ведомости

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Письмо президенту направила ассоциация, в которую входят Apple, Google и Samsung.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения в продаваемые в России гаджеты. Письмо президенту с такой просьбой направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М. Видео» и другие компании. Его копия есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердил представитель ассоциации.

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Письмо датировано 29 ноября. В нем говорится, что вступление закона в силу негативно отразиться на развитии отрасли, а также приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. Кроме того, требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», подчеркивает РАТЭК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на запрос «Ведомостей», что обращение РАТЭК в Кремль пока не поступало. С автором законопроекта депутатом Сергеем Жигаревым (ЛДПР) «Ведомостям» связаться не удалось.

«Замечание главы РАТЭК о том, что этим законом — в случае его вступления в силу — нарушаются положения договора о ЕАЭС, — совершенно справедливо», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его мнению, среди стран-участниц этого договора сейчас наблюдается ровно противоположная тенденция — в сторону допуска производителей из союза на общий рынок. Это движение было авторами законопроекта полностью проигнорировано.

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По мнению Казаряна, вступление в силу этого закона влечет за собой риск монополизации рынка, поскольку он извратит те стимулы к развитию, которые есть у субъектов рынка в равной конкурентной среде: вне зависимости от того, по какому принципу будет составляться реестр обязательных к предустановке программ и каковы будут требования к предустановке, игроки будут стремиться любой ценой попасть в этот реестр вместо того, чтобы развивать свои продукты.

Законопроект о предустановке российского софта был внесен в Госдуму в июле, его авторы помимо Жигарева — Владимир Гутенев («Единая Россия»), Алексей Канаев («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»). В ноябре депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект в третьем чтении, 25 ноября его одобрил Совет Федерации. Теперь документ должен подписать Путин. После этого поправки к закону «О защите прав потребителей» вступят в силу с 1 июля 2020 г.

Согласно поправкам, за отказ от предустановки российского софта будет предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 000 до 500 000 руб., для юрлиц — от 500 000 до 1 млн руб.

Идея о предустановке российского ПО на гаджеты, предназначенные к продаже в России, входила в «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018−2020 гг. Ее подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а в августе 2018 г. утвердил премьер Дмитрий Медведев. Принятие такого законопроекта позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, поясняло ведомство. Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Мегафон» поддержали инициативу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ФАС. Производители электроники выступили с критикой.

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