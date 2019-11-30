В России выросло количество финансовых пирамид

По его словам, в 2013 году Центробанк выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, к 2018 году их было уже 168, а за девять месяцев текущего года — 240.
«Пирамид становится очень много, они становится очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание, что самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию», — сказал Гирнис (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что более 80% обращений граждан в федеральный общественный фонд касается потери сбережений в незаконных финансовых структурах.
Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях объяснил увеличение числа выявленных пирамид тем, что в 2018 году качественно изменился подход к работе по выявлению нелегальных финансовых организаций.