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02:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выросло количество финансовых пирамид

Количество финансовых пирамид в России резко выросло в текущем году, сообщил помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис.

Источник: Reuters

По его словам, в 2013 году Центробанк выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, к 2018 году их было уже 168, а за девять месяцев текущего года — 240.

«Пирамид становится очень много, они становится очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание, что самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию», — сказал Гирнис (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что более 80% обращений граждан в федеральный общественный фонд касается потери сбережений в незаконных финансовых структурах.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях объяснил увеличение числа выявленных пирамид тем, что в 2018 году качественно изменился подход к работе по выявлению нелегальных финансовых организаций.

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