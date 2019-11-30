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01:26 (мск), источник: ТАСС

Анастасиадис заявил, что Кипр останется надежным партнером для бизнесменов из России

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/ — Президент Кипра выразил уверенность в том, что российское бизнес-сообщество в республике будет и далее развивать деловое, инвестиционное, туристическое и торговое сотрудничество между двумя странами.

Источник: AFP 2019

Кипр будет продолжать оставаться надежным партнером для российских предпринимателей вне зависимости от распространяемых слухов. Об этом президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил в пятницу на торжественном ужине в Лимасоле с участием проживающих на острове представителей российской деловой общественности.

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«От имени правительства мне хотелось бы самым решительным образом заявить, что, вопреки необоснованным слухам, распространенным на отдельных направлениях, деловое сообщество Российской Федерации, представленное как на Кипре, так и за рубежом, может не сомневаться в том, что Кипр останется надежным партнером и будет и далее укреплять свои позиции в качестве важного международного центра для взаимодействия российских и кипрских компаний и инвесторов», — произнес на вечере глава островного государства, чьи слова привел кипрский департамент информации и печати.

Анатасиадис сказал, что не сомневается в том, что «Кипр и Россия будут и впредь наслаждаться взаимовыгодным экономическим партнерством» и что «это динамичное партнерство, базирующееся на конкретной основе, имеет процветающее будущее»:

Я не сомневаюсь, что на дальнейшее углубление и укрепление этого партнерства нацелены обе страны.
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Он выразил уверенность в том, что российское бизнес-сообщество на Кипре, которое играет роль связующего звена между двумя странами, будет и далее развивать кипрско-российское деловое, инвестиционное, туристическое и торговое сотрудничество. Президент также выразил собравшимся на ужине россиянам «высочайшую признательность» за их «присутствие на острове», добавив, что вносимый ими вклад в экономику и культурное богатство Кипра «действительно бесценен».

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о том, что в числе 26 владельцев так называемых золотых паспортов, которых кипрские власти собираются лишить гражданства островного государства, фигурируют 10 россиян, а именно предприниматели Олег Дерипаска, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей. Министерство внутренних дел Кипра в ответ на запрос ТАСС отказалось комментировать содержание этой статьи.

В свою очередь официальный представитель Дерипаски сообщил ТАСС, что предприниматель не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства.

Но при этом представитель российского предпринимателя заметил, что «тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества».

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