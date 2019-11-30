Украина назвала главную причину интереса к российскому газу

Он добавил, что Киев стремится выполнить европейские условия поставки газа:
Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности.
Ранее в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал два условия при заключении с Россией нового транзитного договора: европейские правила и долгосрочный транзит. По его словам, это является вопросом безопасности Украины и Европы.
Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. На Украине рассчитывают на долгосрочный контракт, а в России выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года планируется запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.