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01:25 (мск), источник: ТАСС

Кудрин: РФ сможет прожить 20 лет без реформ, но ценой последующего падения уровня жизни

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/ — Экономика России, в случае отсутствия структурных реформ, может действовать в текущем режиме около 20 лет, после чего последует резкое падение уровня жизни населения на фоне его общего улучшения в мире, считает глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Источник: Reuters

«Можно лет 20, даже больше, прожить. Это тоже опыт стран показал. А потом — или еще более резкое падение уровня жизни, и своего места в мире, и возможностей удержать эту большую территорию как единую — нам будет намного сложнее», — ответил Кудрин в субботу на сессии Общероссийского гражданского форума, отвечая на вопрос модератора, что произойдет с российской экономикой в случае отсутствия модернизации и структурных реформ.

Он отметил, что в мире в это время уровень жизни продолжит расти, и российское общество все равно захочет пользоваться этими благами:

Когда я говорил, что если ничего не делать, то еще 20 лет мы протянем — это некая гипотеза, предположение. Но потом будет некое обрушение наших возможностей. Что будет общество в это время делать? Будет ли оно ждать, будет ли оно этим довольствоваться в то время, когда будет расти (в мире — прим. ТАСС) жизненный уровень, продолжительность жизни, качество жизни.
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«Будем ли мы на это смотреть со стороны, как бы и жить по инерции, — общество не будет ждать. Как учил один профессор, даже если мы ничего делать не будем, через 20 лет все эти достижения нас догонят, и мы захотим так жить, мы захотим пользоваться этими благами, этим комфортом, современными лекарствами, технологиями, средствами передвижения и прочим. Нам никуда не деться от этого», — указал он.

По его словам, трансформация страны в 1990-е годы была достигнута очень высокой ценой для общества. «Я когда говорил, что в 90-е годы произошла модернизация не по замыслу “сверху”, то я должен напомнить, сколько мы за это заплатили: развал СССР и падение ВВП в два раза, нищета, снижение продолжительности жизни, увеличение смертности — в общем, это была высокая цена. Поэтому не хотелось бы этим путем идти. Любая такого рода модернизация — спонтанная, хаотическая — она очень дорого обходится, и это другая цена того, если мы ничего не будем делать», — сказал Кудрин.

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