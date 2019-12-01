Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
01:10 (мск), источник: Интерфакс

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

Источник: Агентство «Москва»

Официальный отзыв правительства размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Читайте также
Розыгрыш «Марафон на миллион» от Gloria Jeans вышел на финишную прямую

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заключении.

Законопроект о реформе ССВ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно документу, в перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение, включены, помимо малых предприятий, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг.

Предельная сумма возмещения, согласно законопроекту, составит 1 млн 400 тыс. рублей.
Читайте также
Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

Повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей установлен для лиц в случае продажи им жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий; исполнения решения суда; получение грантов в форме субсидий. В законопроекте оговаривается, что право на получение страхового возмещения в повышенном размере действует в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете.

В настоящее время в банках — участниках системы страхования вкладов (ССВ) страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).

В случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Обсуждается также инициатива о распространении действия закона на страховые случаи, возникшие в 2019 г.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Стали известны все соперники сборной России по группе Евро-2020
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Кудрин рассказал, сколько россияне смогут прожить без реформ
Столтенберг назвал Россию главным врагом НАТО
Самый толстый человек в мире похудел на 330 кг
Голландский клуб избавился от Слуцкого и братьев Березуцких
Ураган «Дориан» перенес стадо коров на остров
Здоровье
Как пить и не напиваться Советы нарколога.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
Авто
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах Во Владимирской области местная компания «Владимиртеплогаз» приобрела аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: эти фразы говорят все российские учителя Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь