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22:16 (мск), источник: Газета.Ру

Укрепился перед падением: что ждет рубль

Набиуллина объяснила, почему рубль укрепляется.

ЦБ: $ 64.0817   -0.02 € 70.5475   -0.03 ММВБ: $ 64.3175   +0.25 € 70.8700   +0.35
Источник: Reuters

С начала года рубль укрепился более чем на 8% по отношению к доллару. Основная причина — приток валюты инвесторов, объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Впрочем, к концу года рубль традиционно ослабнет, предупреждают эксперты.

С начала этого года рубль сохраняет одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

Так, к доллару курс российской валюты с января вырос на 8,5%, к евро — почти на 11%. Основная причина укрепления рубля, по мнению Набиуллиной, — это приток валюты.
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«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — пояснила глава Банка России.

По ее словам, из-за санкций и новых ограничениях Банк России старается быть более осмотрительным и просчитывает в том числе рисковый сценарий.

«Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть все время наготове», — сказала Набиуллина.

Согласно данным на сайте ЦБ, в январе за доллар давали 69,47 руб., за евро — 79,46 руб. Курс доллара, установленный регулятором в пятницу, составил 64,08 руб., евро — 70,55 руб.

Таким образом, с начала года рубль укрепился более чем на 8%.

Эксперты ранее отмечали, что за три недели ноября зарубежные инвесторы вложили более $400 млн в российские акции. До этого они их распродавали.
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Так, по подсчетам BCS Global Markets, в первую неделю месяца иностранцы вложили в российские активы $50 млн, во вторую — $200 млн, в третью — $190 млн. Также $135 миллионов принесли биржевые фонды (ETF). Эти покупки стали рекордными с января.

Подтолкнул инвесторов к вложениям в развивающиеся рынки американский регулятор. Федрезерв в этом году три раза снижал учетную ставку и запустил программу по выкупу с рынка краткосрочных казначейских облигаций. Это привело к ослаблению доллара и снижению доходности американских бумаг.

Европейский ЦБ также проводит мягкую денежную политику. В результате доходности на рынках облигаций опустились до нуля и ушли даже в отрицательную зону.

Активные же вложения инвесторов именно в российский рынок объясняются тем, в нашей стране невысокий внешний долг, большой объем золотовалютных резервов и профицитный бюджет, писали эксперты в аналитических отчетах.

Впрочем, как отмечает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, в ближайшее время российская валюта может упасть. В частности, это связано с завершением периода уплаты налогов в России.
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К тому же цены на «черное золото» перестали расти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале по данным торгов в пятницу, 29 ноября, составила $60,75 (минус 4%).

«Впрочем, здесь решающим фактором станет решение ОПЕК. Перед этим событием, в зависимости от поступающих сигналов от экспортеров, цены могут показать повышенную волатильность, что может оживить динамику рубля», — отмечает Арсений Дадашев.

Если будут распродажи на рынке нефти, курс доллара вполне может вырасти до 64,50 руб., считает эксперт.

Учитывая риски со стороны торговых переговоров и предстоящего заседания ОПЕК, в ближайшие дни наша валюта, скорее всего, будет находиться под давлением.
Михаил Коган
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

Ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорили, что рубль может в конце декабря традиционно ослабнуть перед Новым годом.

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Это произойдет, если цены на нефть не будут расти.

Не менее значимый для рубля негативный фактор — возможное новое обострение торговых отношений США и Китая, объяснял Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Из ближайших негативных событий — 15 декабря США введут дополнительные сборы на китайские товары.

Похожую ситуацию можно было наблюдать в начале августа, когда торговые переговоры Вашингтона и Пекина были сорваны. Это привело к серьезному ослаблению рубля и валют развивающихся стран, говорил он.

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Также, как отмечали эксперты, не стоит забывать, что в четвертом квартале на выплату по внешним долгам будет потрачено около $20 млрд.

«Пара рубль-доллар может уйти к отметкам 65 — 66 рублей за доллар, и это без учета таких возможных негативных факторов, как санкции», — давал оценку аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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