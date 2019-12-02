07:55 (мск), источник: Известия
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Новое направление может оказаться выгоднее европейского.
Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10−15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Аналитики полагают, что появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению. Вместе с тем у нашей страны есть возможность дополнительно заработать на восточном рынке, который в настоящее время выгоднее европейского.
Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать в КНР газ, добываемый на двух месторождениях — Ковыктинском в Иркутской области и Чаяндинском в Якутии. Проектная мощность газопровода — 38 млрд кубометров в год. Есть возможность прокачать и больше.
Впрочем, на проектную мощность магистраль выйдет лишь к 2025 году. Представители «Газпрома» сообщали, что контрактные обязательства поставок газа по «Силе Сибири» в Китай на 2020-й составляют 5 млрд кубометров, в 2021-м — 10 млрд, в 2022-м — 15 млрд, минимальный отбор — 85% от этих объемов.
В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний контракт на поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Его общая сумма составила порядка $400 млрд, заявлял тогда Алексей Миллер. Стоимость голубого топлива привязана к нефтяной корзине.
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов полагает, что российский газ может занять 10−15% китайского рынка.
— Теоретически Россия могла бы закрыть до 20% потребности Китая в газе, но Пекин вряд ли этого допустит.
Кроме того, КНР сейчас ведет переговоры с Туркменией о расширении поставок газа. Там он дешевле, да и газопровод построен китайцами и им же принадлежит. Так что Туркмения — наш основной конкурент на этом рынке.
При этом, по словам эксперта, российское голубое топливо приходит в Китай очень вовремя, поскольку отлично вписывается в программу КНР о постепенном переводе промышленности на газ и нефть вместо угля. Последний до сих пор занимает почти 80% в энергобалансе страны.
В 2018 году потребление природного газа в Китае составило 280 млрд кубометров. В 2019-м, согласно прогнозу государственных ведомств КНР, спрос на голубое топливо вырастет до 310 млрд кубометров.
Начало поставок по трубопроводу в Китай придает устойчивости российскому экспорту, который до этого опирался лишь на европейское направление, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вместе с тем эксперт полагает, что стать полноценной альтернативой Европе газопровод в Китай не сможет.
Перераспределить газовые потоки будет невозможно, так как у «Силы Сибири» другая ресурсная база, которая разрабатывается специально под этот проект. После выхода газопровода на проектную мощность в Китай будет поставляться примерно 20% от европейских объемов.
— Хотя появится возможность увеличить поставки по «Силе Сибири» и по другим маршрутам, — сказал «Известиям» Алексей Гривач.
В 2018 году Россия отправила на экспорт почти 225 млрд кубометров газа. Из них около 200 млрд — трубопроводные поставки в Европу. В этом году компания «Газпром экспорт» прогнозирует небольшое снижение объемов европейского экспорта — в базовом сценарии до 194−198 млрд кубометров, в пессимистическом — до 192 млрд.
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов тем не менее считает, что ввод в строй «Силы Сибири» усилит переговорные позиции России в газовых вопросах с Европой. Теперь на рынке появляется второй крупный покупатель нашего голубого топлива, отметил эксперт.
— Европа — традиционный рынок, но там сейчас проблемы и цены на газ снизились. Некоторые страны, например, Польша и Украина, вообще отказываются от российского газа, — пояснил «Известиям» Сергей Суверов. — На китайском же рынке потребление будет расти по мере ухода от угля.
Алексей Калачев, напротив, полагает, что использовать аргумент «Силы Сибири» в торговле с Европой особо не получится.
Это разные рынки, которые не соединены между собой. Поэтому все знают, что газ, который не уйдет в Европу, уже никуда не уйдет. Это для нас главный рынок и объемы двух направлений пока не сопоставимы.
С другой стороны, ровно на эти объемы, которые Россия отправляет на Восток, мы будем меньше зависеть от Запада. По крайней мере мы сможем меньше беспокоиться
Он отметил, что дополнительный экономический эффект дает попутная переработка поставляемого в Китай голубого топлива.
— Газ месторождений в Восточной Сибири богат компонентами, на которых можно заработать дополнительные деньги. Речь идет о пропане, бутане, этане и особенно о гелии. В нашей стране производится лишь 5 млн кубометров гелия при мировых потребностях в 190 млн. При этом он в 10−30 раз дороже природного газа. Чтобы отделить компоненты, у нас строится Амурский газоперерабатывающий завод, — сказал Александр Фролов.
Сергей Суверов добавил, что «Газпром» хоть и не раскрывает точную стоимость газа при поставках в КНР, но утверждает, что она сопоставима с европейскими ценами. Это значит, что поставки на китайский рынок будут так же прибыльны, как и в Европу, полагает эксперт.
По его словам, сейчас Китай импортирует голубое топливо по достаточно высоким ценам — для трубопроводного газа его средняя стоимость выше, чем в Европе, на 20−30%, для СПГ почти вдвое. Российский газ для Китая тоже может быть дороже, чем по европейским контрактам, считает эксперт.
В Минэнерго и «Газпроме» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».