ЦБ создаст базу устройств клиентов банков, сообщили СМИ

Центробанк планирует объединить информацию, получаемую банками о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты заходят в интернет-банк. Создание единой базы направлено на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Банки самостоятельно анализировали эти сведения с апреля 2018 года, отмечает издание. Оператором единой системы должен стать уже ЦБ, который будет собирать информацию от кредитных учреждений, обрабатывать ее и делиться с ними в определенном объеме.
Например, Банк России намерен анализировать действия, которые совершаются на устройствах клиентов, и на основе этого анализа присваивать им «уровень риска». Банки смогут видеть оценку регулятора и в зависимости от степени риска контролировать операции пользователей.
Представитель Центробанка заявил РБК, что технология пока только тестируется. В декабре регулятор планирует провести с представителями банковского сектора установочную встречу на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех».