Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»

Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут).
«Разрешаю (открыть кран — ред.)», — заявил Путин на церемонии открытия.
«Поехали», — сказал Си Цзиньпин.
В понедельник состоялся запуск участка протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3000 километров. Экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год.
Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.
«Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по «Силе Сибири» в мае 2014 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров газа. Общая стоимость контракта составляет порядка 400 миллиардов долларов.
В 2020 году «Газпром» может поставить в Китай уже до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания планирует достичь к 2025 году. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне сообщал, что компания обсуждает с Китаем поставки дополнительных 6 миллиардов кубометров газа в год.