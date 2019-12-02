Россияне за три дня «черной пятницы» потратили в интернет-магазинах 22,3 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Онлайн-продажи в России за три дня акции «черная пятница» (29 ноября — 1 декабря) выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошедшего года. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«Общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд. По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году», — сказал он.
Наибольшим спросом, отметил Соколов, пользовалась электроника и бытовая техника. При этом в число популярных категорий вошли не только смартфоны и гаджеты, но и бронирование отелей и доставка продуктов.
«Черная пятница» уже завоевала доверие россиян, в акции достаточно активно участвуют практически все возрастные группы населения, наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории). Интересно, что мужчинам скидки оказались интереснее, чем женщинам. На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что «черная пятница» в России прижилась, — заключил президент АКИТ.
Общая сумма платежей в период акции «черная пятница» в интернет-магазинах, которые проводят платежи через «Яндекс. Кассу», выросла более чем в два раза относительно показателя в предыдущие выходные. «Средний чек также вырос и составил 1039 рублей. Большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось около 47% от общего оборота в эти выходные. Средний чек составил 1398,41 рубля», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
В пресс-службе компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает в онлайн-режиме данные более 900 тыс. касс по всей стране) подвели итоги первых двух дней акции. По данным экспертов, за 29—30 ноября 2019 года общий объем затрат россиян вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года. «Средний чек покупки за исследуемое время составил 9510 рублей, что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22—23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж “черной пятницы” прошлого года», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Число покупок за исследуемый период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года.
В этом году «черная пятница» прошла в России в седьмой раз.