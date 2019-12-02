Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
12Россия передала Украине задержанные корабли
12:49 (мск), источник: ТАСС

Россияне за три дня «черной пятницы» потратили в интернет-магазинах 22,3 млрд рублей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что наибольшим спросом пользовалась электроника и бытовая техника.

Источник: @rupixen

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Онлайн-продажи в России за три дня акции «черная пятница» (29 ноября — 1 декабря) выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошедшего года. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд. По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году», — сказал он.

Наибольшим спросом, отметил Соколов, пользовалась электроника и бытовая техника. При этом в число популярных категорий вошли не только смартфоны и гаджеты, но и бронирование отелей и доставка продуктов.
Новость
С чего началась и как мутировала «черная пятница»

«Черная пятница» уже завоевала доверие россиян, в акции достаточно активно участвуют практически все возрастные группы населения, наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории). Интересно, что мужчинам скидки оказались интереснее, чем женщинам. На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что «черная пятница» в России прижилась, — заключил президент АКИТ.

Общая сумма платежей в период акции «черная пятница» в интернет-магазинах, которые проводят платежи через «Яндекс. Кассу», выросла более чем в два раза относительно показателя в предыдущие выходные. «Средний чек также вырос и составил 1039 рублей. Большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось около 47% от общего оборота в эти выходные. Средний чек составил 1398,41 рубля», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Новость
Стало известно отношение россиян к распродажам

В пресс-службе компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает в онлайн-режиме данные более 900 тыс. касс по всей стране) подвели итоги первых двух дней акции. По данным экспертов, за 29—30 ноября 2019 года общий объем затрат россиян вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года. «Средний чек покупки за исследуемое время составил 9510 рублей, что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22—23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж “черной пятницы” прошлого года», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Число покупок за исследуемый период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 года.

В этом году «черная пятница» прошла в России в седьмой раз.

 Что носят артисты, чтобы постоянно держать мышцы в тепле
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным
У Кокляева пропали перчатки после боя против Емельяненко
Недовольная местом в салоне пассажирка вынудила посадить самолет
Ученые на Чукотке выясняют, кто написал «Т-34» на белом медведе
Россияне оценили ситуацию в стране
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пегова стала брюнеткой ради новой роли Актриса примерила парик на съемочной площадке фильма «Взрослые люди»
Авто
«Кулрей» — новый шведско-китайский кроссовер для России Компактный кроссовер Geely SX11 вскоре появится на российском рынке под именем Geely Coolray
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помогите выбрать 216
На кого? 142
Жили-были-не тужили...70-е 129
Просто фото из прошлого... 106
Леди
Седина у женщины: нужно ли красить волосы, чтобы найти любовь Люди любят приговаривать, что любви все возрасты покорны
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь