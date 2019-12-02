21:35 (мск), источник: Ведомости
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Основные риски для экономики, как внешние, так и внутренние, не изменились, констатировал Центробанк.
Экономике
Пока рынки поддерживает переход ведущих центробанков (Федеральная резервная система США и Европейский центробанк) к смягчению
Все риски взаимосвязаны, признает регулятор, торговые противоречия приводят к снижению инвестиций и еще большему замедлению деловой активности и роста, что влияет и на цены на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent за II и III кварталы 2019 г. упала на 11,1%. Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.
Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ. Волатильность может привести к дисбалансам в соотношении спроса и предложения на рынке ОФЗ, указывает регулятор: так, на 1 ноября прирост вложений резидентов в ОФЗ превышал прирост рынка ОФЗ на 1,6 п. п. Чтобы рынок был устойчив, спрос на ОФЗ должен сохраняться со стороны системно значимых банков и других финансовых организаций. В целом чувствительность России к событиям на внешних рынках соответствует уровню развивающихся стран, при этом ниже, чем в развитых. Вклад процессов на финансовом рынке США в изменение доходности на российском внутреннем рынке — 3,2%, подсчитали аналитики ЦБ.
С 1 апреля по 1 октября 2019 г. такая нагрузка выросла на 0,4 п. п. до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 г. Спрос на кредиты растет
Негативно влияют на экономику также снижение внешнего спроса на российский экспорт, слабый рост инвестиций (за III квартал инвестиции выросли только на 0,8−0,9%), а также временная жесткость бюджетной политики, перечисляет ЦБ.