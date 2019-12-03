ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

Этот параметр уже применяется в потребительском кредитовании — его регулятор ввел для охлаждения рынка. С октября при выдаче потребительского кредита банки обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика (отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). От нее и ставки по кредиту зависит давление кредита на капитал банка. Чем больше ПДН и ставка, тем выше коэффициенты риска по кредиту при расчете достаточности капитала банка.
Качество ипотечных кредитов пока остается высоким, указывает ЦБ в обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы: доля просроченной задолженности по рублевым не превосходит 0,9% на 1 октября. Отношение совокупной задолженности населения к располагаемым доходам составило 10,6%, говорится в материалах ЦБ. Практически столько же (10,4%) было в начале кризисного 2015 года. Долговая нагрузка только для ипотеки составляет всего 1,7% на 1 октября (1,1% на 1 января 2015 г.).
Возможны риски кросс-дефолтов, объясняет беспокойство регулятора первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Доля ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, выросла с 39% в 2015 г. до 46% на 1 сентября и изменение фазы экономического цикла может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам, говорится в обзоре.
ЦБ отмечает, что с начала года банки смягчают стандарты, кредитуя людей с повышенной долговой нагрузкой.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не ждет смены экономического цикла раньше 2022 г. В следующем году прогнозируется рост расходов бюджета, поэтому снижения доходов граждан не ожидается. Хотя до 2022 г. осталось не так много времени, возможно, пора начинать переговоры, добавляет Орлова. Ипотека действительно беспокоит, согласна она. Об этом рынке мало информации, в том числе о финансовом состоянии заемщиков. А именно цикл ипотечного кредитования, вероятно, идет на спад — после роста на протяжении последних лет, в 2019 г. выдача кредитов замедляется, продолжает она. К тому же большую роль в ипотеке играет материнский капитал, потенциал которого уже может быть исчерпан, полагает Орлова.
ЦБ уже ограничивает выдачу ипотеки: повышенные коэффициенты риска действуют, если первый взнос ниже 20%. По словам Юдаевой, в декабре ЦБ обсудит с банками предложения по надбавкам в ипотеке, которые будут зависеть еще и от ПДН.
Фактически с 1 октября банки уже передают в ЦБ данные о ПДН при ипотечном кредитовании, но пока это не влияет на надбавку на капитал, говорит Антон Павлов, управляющий директор «Абсолют банка». У него около 10% ипотеки выдано заемщикам с долговой нагрузкой более 50%.
По мнению Павлова, введение ПДН сильней всего ударит по клиентам с серыми доходами, им будет трудно взять ипотеку, а ставка будет выше. Он ждет, что ограничения снизят выдачи на 10−20%.
Ипотечные кредиты обеспечены залогом, поэтому повышение коэффициентов риска при высоких ПДН должно быть меньшим, чем для необеспеченного потребительского кредитования, говорит директор кредитного департамента «Росбанк дом» Вадим Мамонов. Юдаева обещала более либеральный подход к ипотеке.
Данные кредитных бюро показывают, что, если у ипотечного заемщика есть другие кредиты, вероятность его дефолта минимальна, сказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Ипотеку он называет ярким примером того, как нелинейно работает ПДН: ее берут более обеспеченные люди, они могут себе позволить большую долговую нагрузку и у них минимальный риск дефолта.
Эта мера повредит экономике, считает Матовников: уменьшатся выдачи жилищных кредитов, пострадают застройщики.
ВТБ считает действующие ограничения ЦБ достаточными: проникновение низкое, а качество портфелей высокое, говорит его представитель, дальнейшее ужесточение может привести к сокращению кредитования. «Открытие» скептично относится к ПДН: его введение в потребкредитовании показало, что банки гораздо более продвинуты в оценке долговой нагрузки заемщика, объясняет член правления «Открытия» Ирина Кремлева. Банк продолжит выдавать ипотеку согласно бизнес-плану.
Лишь Дом. РФ поддерживает действия ЦБ: это позволит сохранить высокое качество ипотечных кредитов, говорит его представитель.
За всеми мерами ужесточения кредитования стоит очень мало эмпирических исследований, указывает Матовников, столь жесткое регулирование было бы обосновано для стадии перегрева экономики, которого у нас пока явно нет.
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