«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России

В письме указано, что за июнь 2018 года — июнь 2019 года стоимость услуг значительно превысила уровень инфляции в аэропортах Ижевска, Кемерово, Петропавловска-Камчатского. Так, в Ижевске рост цен в регулируемом ФАС сегменте (авиабезопасность, использование аэровокзала, осуществление взлета-посадки самолетов и обслуживание пассажиров) для обслуживания Airbus A320 составил 21%, в нерегулируемом сегменте (буксировка, уборка самолета, подача трапа, прием-выпуск самолета) — 38%. Инфляция в этот период составила 4,7%, отмечается в письме.
В Кемерово регулируемые сборы выросли на 5%, нерегулируемые — на 70%, в Петропавловске-Камчатском — на 5 и 14% соответственно, отметил Савельев.
Глава авиаперевозчика указал на разницу в цене авиатоплива для топливо-заправочных комплексов (ТЗК) в аэропортах.
«Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 года зафиксирована в аэропортах Дальнего Востока, что ещё можно объяснить удаленностью региона. Однако стоимость 1 тонны авиационного керосина в “крыло” в Саратове в июне 2019 года оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском», — говорится в письме.
В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев.