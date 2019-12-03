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13:37 (мск), источник: RNS

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны. Копия письма есть в распоряжении RNS, его подлинность подтвердил источник, близкий к компании.

Источник: Reuters

В письме указано, что за июнь 2018 года — июнь 2019 года стоимость услуг значительно превысила уровень инфляции в аэропортах Ижевска, Кемерово, Петропавловска-Камчатского. Так, в Ижевске рост цен в регулируемом ФАС сегменте (авиабезопасность, использование аэровокзала, осуществление взлета-посадки самолетов и обслуживание пассажиров) для обслуживания Airbus A320 составил 21%, в нерегулируемом сегменте (буксировка, уборка самолета, подача трапа, прием-выпуск самолета) — 38%. Инфляция в этот период составила 4,7%, отмечается в письме.

В Кемерово регулируемые сборы выросли на 5%, нерегулируемые — на 70%, в Петропавловске-Камчатском — на 5 и 14% соответственно, отметил Савельев.

Глава авиаперевозчика указал на разницу в цене авиатоплива для топливо-заправочных комплексов (ТЗК) в аэропортах.

«Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 года зафиксирована в аэропортах Дальнего Востока, что ещё можно объяснить удаленностью региона. Однако стоимость 1 тонны авиационного керосина в “крыло” в Саратове в июне 2019 года оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском», — говорится в письме.

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев.

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