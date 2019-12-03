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12:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

«Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной». В 2020 году исследователи банка грозят миру выходом Венгрии из ЕС, потерей центробанками и правительствами контроля над ситуацией в мире, новой паназиатской валютой и проигрышем выборов Дональдом Трампом. Зато Россия выиграет благодаря росту цен на нефть до $90 за баррель и мировому интересу к зеленой энергетике.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка. Но банк не исключает, что «многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую».

«Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного. Естественно, самые разрушительные (а значит, шокирующие) события наиболее неожиданны», — напоминает Saxo Bank.

Ведущей темой «шокирующих предсказаний» на следующий год Saxo Bank обозначил «подрыв устоев».

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«Нынешнее положение вещей неизбежно поменяется. Не потому, что мы этого хотим, а просто потому, что продолжение тенденций последнего десятилетия ввергло бы общество в войну с самим собой: рынки оказались бы заменены правительствами, монополии стали бы единственной бизнес-моделью, а общественные обсуждения — чрезвычайно поляризованными, обрывочными и совершенно предвзятыми…» — отметил главный экономист банка Стин Якобсен.

Говоря о центробанках, Saxo Bank не исключает, что ЕЦБ может сделать резкий разворот и отказаться от политики сверхнизких ставок. В связи со сложной ситуацией, в которой оказались европейские банки из-за сверхнизких ставок, и усилением регулирования по правилам «Базель IV» новый председатель ЕЦБ Кристин Лагард уже в начале года объявит, что монетарная политика исчерпала свои возможности.

Она укажет, что длительное сохранение отрицательных ставок по депозитам может серьезно повредить банковскому сектору Европы.

Чтобы заставить правительства стран Еврозоны, особенно Германии, перейти к фискальному стимулированию экономики, ЕЦБ развернет свой монетарный курс, выводя учетную ставку в ноль, а к концу года даже в небольшой плюс.

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В политической сфере Европу ожидают не менее радикальные события.

Saxo Bank не исключает выход из ЕС Венгрии, которая уже находится в конфликте с Еврокомиссией.

Как известно, ЕС ранее запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране все более жесткие ограничения на свободу и независимость прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников. Венгерское руководство отвечает, что страна всего лишь защищает себя — в первую очередь свою культуру от массовой иммиграции. Это положение неустойчиво, и в 2020 году, по мере медленного продвижения процедуры по статье 7 через бюрократическую систему ЕС, сторонам станет еще труднее договориться. Премьер-министр Виктор Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией в противоположность остальной Европе, и эта резкая смена тона совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года.

На рынках Азии также могут развернуться драматические события. Новая азиатская резервная валюта, поддерживаемая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), снизит индекс доллара США на 20%, а относительно золота собьет доллар на 30%.
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Ввиду углубления торгового конфликта и уязвимости к угрозам США превратит доллар (и контроль над мировыми финансами) в оружие, АБИИ создаст новый резервный актив под названием «азиатское право заимствования» — Asian Drawing Right, или ADR, причем один ADR будет равен двум долларам США, что сделает его самой крупной в мире валютной единицей.

Этот шаг, очевидно, будет направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики заключат многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR.

Крупные экспортеры нефти — Россия и страны ОПЕК — с удовольствием присоединятся к соглашению, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка.

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Переденоминация значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту оставит США еще меньше притока денег, нужного для финансирования обоих дефицитов — и торгового, и бюджетного. Всего за несколько месяцев USD слабеет на 20% относительно ADR и на 30% — относительно золота, так что спотовая цена последнего в 2020 году заметно превысит $2000.

Изменение баланса сил не сможет миновать США. Даже несмотря на возможное перемирие в торговой войне между КНР и США, экономика последней начнет задыхаться, а дефицит торгового баланса с Китаем не улучшится, так как Китай больше не сможет увеличивать объем закупок сельхозпродукции.

Видя данные опросов, предрекающих Дональду Трампу сокрушительное поражение на выборах, президент США потеряет терпение, и его администрация в последней попытке перехватить протекционистскую тему введет налог под лозунгом «Америка прежде всего».

Система налогообложения бизнеса в стране полностью перестроится в пользу внутреннего производства по принципу якобы «честной и свободной торговли». Все существующие пошлины будут отменены, вместо них введут плоский 25% НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Торговые партнеры начнут горячо протестовать против этих, по сути, старых пошлин на новый лад, но администрация возразит, что иностранные компании могут свободно перенести производство в США и избежать налога.

Впрочем, Saxo Bank считает, что такие меры все равно не помогут Дональду Трампу переизбраться в 2020 году.
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В прошлый раз его победу обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально. И миллениалы, и старшая часть «поколения Z» становятся все активнее настроенными против несправедливости и неравенства, связанных с накачкой активов центробанками, а также против изменений климата.

Президент Трамп, как отрицающий последнее, оказывается главным громоотводом. Левых голосов становится все больше именно из-за отвращения к Трампу, которое в особенности высказывают женщины из пригородов и миллениалы. Демократы получают на президентских выборах перевес более чем в 20 млн голосов, усиливают контроль над палатой представителей и, хотя с трудом, но захватывают и Сенат.

Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний».

Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи. Захваченный врасплох, рынок нефти поспешит покрыть короткие позиции, а хеджевые фонды постараются закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен. Марка Brent вернется к $90 за баррель.

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Для России это огромная выгода (бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в $49), акции «Роснефти» взлетят на 50%.

России удастся использовать себе во благо и растущее влияние зеленой энергетики. Повышение долгосрочного интереса к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте приведет к тому, что Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров. К новому скачку в 2020 году его приведут триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии.

Еще одно направление — перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель.

Спрос на никель в 2020 году поднимется до небес. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, нбудут нуждаться в надежных поставках батарей. В то время как Индонезия с января 2020 года ограничит экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, российская ГМК «Норильский никель» будет наслаждаться ростом спроса и цен.

Евгений Хвостик

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