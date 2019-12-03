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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

Грязь и благоустройство: Названы главные проблемы российских городов

Аналитики составили список проблем, которые больше других осложняют жизнь в российских городах.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании портала Domofond.ru приняли участие 93 300 человек. Более других осложняющие жизнь факторы они выбирали из 13 ключевых пунктов. Среди них, например, отсутствие озеленения, туалетов и скамеек, а также пандусов, бездомные животные, слишком плотная застройка и даже качество интернета. То есть все те составляющие, которые должны делать жизнь горожанина комфортной.

Новость
Названы лучшие российские города по качеству жизни

На низкое качество дорог и отсутствие ремонта пожаловались 45,5 процента участников опроса. На втором месте грязь и плохая уборка улиц и тротуаров — 35,7 процента. На третьем — недостаточное благоустройство — 31,6 процента.

Также в пятерке основных проблем плохая освещенность улиц — 29,7 процента, нехватка культурных мероприятий — 25,7 процента, и отсутствие площадок для выгула собак — 25,3 процента.

«Меньше всего россиян беспокоит снос архитектурных или исторических памятников. Только 2,5 процента участников опроса считают ее главной», — говорится в исследовании.

В мегаполисах людей волнуют те же проблемы, что и в целом по стране. Вместе с тем у жителей каждого есть своей приоритетный список. Так, респонденты из Москвы чаще жаловались на малое количество хороших кафе и ресторанов (35,6 процента). В Санкт-Петербурге 37 процентов опрошенных назвали главной проблемой грязь. Городом с самыми плохими дорогами оказался Челябинск — так посчитали 62 процента респондентов. Эту же проблему на первое место поставили и в Екатеринбурге: 42,2 процента недовольны качеством местных трасс.

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